Autoridades continúan con las labores de rescate este sábado 4 de abril. | Composición LR / Andina / HuancaYork Times

Autoridades continúan con las labores de rescate este sábado 4 de abril. | Composición LR / Andina / HuancaYork Times

Un trágico accidente de tránsito se registró en pleno Viernes Santo en la Carretera Central. Una familia de tres integrantes que viajaba desde Lima hacia Huancayo cayó al río Rímac, luego de que el auto en el que se trasladaban sufriera un despiste a la altura del kilómetro 109, en el sector de Chicla-Casapalca, provincia de Huarochirí.

Como resultado, dos miembros fallecieron y uno permanece desaparecido. Las autoridades identificaron a esta última persona como Guillermo Lindo Rojas (98), exalcalde de la Municipalidad Distrital de Hualhuas.

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Acompañantes perdieron la vida

Las víctimas mortales son su hijo Gilber Julio Lindo Núñez (75), quien conducía el vehículo de color plata metálico con placa AAH-476, así como su nuera, Esther Felicita Cosme Amar (71). Ambos quedaron atrapados entre los fierros de la unidad tras el impacto.

Por su parte, el adulto mayor habría sido expulsado del auto producto de la fuerza del accidente y posteriormente arrastrado por la corriente del río, lo que ha complicado su ubicación, según información preliminar.

Municipalidad de Hualhuas lamentó el fallecimiento de Lindo Rojas, pero autoridades continúan con su búsqueda.

Continúan atendiendo la tragedia

Los equipos especializados de rescate prosiguen este sábado 4 de abril con las labores de búsqueda utilizando arneses y equipos de seguridad para descender a zonas de difícil acceso a lo largo del cauce del río.

De acuerdo con fuentes policiales, los trabajos se han intensificado en puntos estratégicos, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas de este fatídico accidente.

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