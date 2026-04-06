HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Política

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

El exfiscal del equipo Lava Jato informó que asumirá la representación del exmandatario, condenado por conspiración para la rebelión, tras grabar un mensaje desde los exteriores del penal de Barbadillo.

José Domingo Pérez Gómez anuncia que asumirá la defensa legal de Pedro Castillo.
José Domingo Pérez Gómez anuncia que asumirá la defensa legal de Pedro Castillo. | Composición LR | Foto: composición LR

El exfiscal José Domingo Pérez Gómez anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por su intento de golpe de Estado en el pasado 7 de diciembre de 2022. El exmandatario cumple una pena de más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Únete a nuestro canal de política y economía

“El caso del presidente Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección con jueces parcializados que tenían la condena anticipada. Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial. Por ello llevo el mensaje es un presidente secuestrado camino a su libertad”, sostuvo en un video grabado a los exteriores de penal.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

PUEDES VER: La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

lr.pe

“Ya no hay dudas de la injusticia. En principio estoy en el juzgamiento que conllevó a esta injusta condena, en los siguientes días vamos a hacer el apersonamiento en relación a los demás casos que tiene. El objetivo es lograr la libertad. Hay que tener también en cuenta que soy víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones y en ese orden yo ya vengo ejerciendo mi profesión como abogado y ahora que el presidente me ha convocado vamos a luchar en instancias judiciales”, agregó.

Cabe recordar que hace dos semanas la Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar a Pérez como fiscal anticorrupción, lo que determinó su salida definitiva del Ministerio Público tras más de 20 años de carrera. La decisión fue adoptada por unanimidad tras una evaluación de su desempeño y conducta funcional.

José Domingo Pérez

José Domingo Pérez

PUEDES VER: ¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

lr.pe
Notas relacionadas
Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

LEER MÁS
Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez como su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero"

Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez como su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero"

LEER MÁS
Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

LEER MÁS
Alfonso López Chau recibe multitudinario respaldo en Cusco y Puno

Alfonso López Chau recibe multitudinario respaldo en Cusco y Puno

LEER MÁS
Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

LEER MÁS
El caso ‘Papeles de Panamá’ que persigue a López Aliaga por lavado de activos

El caso ‘Papeles de Panamá’ que persigue a López Aliaga por lavado de activos

LEER MÁS
Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

LEER MÁS
La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

Indecopi abre proceso sancionador contra cinco avícolas por presunto acuerdo de precios del pollo: ¿Cuáles son?

La misión Artemis II realiza sobrevuelo histórico EN VIVO: 4 astronautas de la NASA están en la cara oculta de la Luna

Política

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

Comisión de Ética evaluará la suspensión de denuncias contra José María Balcázar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

Elecciones 2026 Perú EN VIVO hoy 6 de abril: actividades de candidatos, cierres de campaña, últimas noticias y agenda

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025