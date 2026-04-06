José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

El exfiscal José Domingo Pérez Gómez anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por su intento de golpe de Estado en el pasado 7 de diciembre de 2022. El exmandatario cumple una pena de más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

“El caso del presidente Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección con jueces parcializados que tenían la condena anticipada. Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial. Por ello llevo el mensaje es un presidente secuestrado camino a su libertad”, sostuvo en un video grabado a los exteriores de penal.

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“Ya no hay dudas de la injusticia. En principio estoy en el juzgamiento que conllevó a esta injusta condena, en los siguientes días vamos a hacer el apersonamiento en relación a los demás casos que tiene. El objetivo es lograr la libertad. Hay que tener también en cuenta que soy víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones y en ese orden yo ya vengo ejerciendo mi profesión como abogado y ahora que el presidente me ha convocado vamos a luchar en instancias judiciales”, agregó.

Cabe recordar que hace dos semanas la Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar a Pérez como fiscal anticorrupción, lo que determinó su salida definitiva del Ministerio Público tras más de 20 años de carrera. La decisión fue adoptada por unanimidad tras una evaluación de su desempeño y conducta funcional.