Remodelan la histórica avenida Brasil con una inversión de S/10 millones: conecta cinco distritos de Lima

Mejora de la avenida Brasil beneficiará a miles de personas. Foto: Municipalidad de Lima | Municipalidad de Lima

Con una inversión cercana a los diez millones de soles, la Municipalidad Metropolitana (MML) presentó la renovación integral de la emblemática avenida Brasil, corredor con más de un siglo de trayectoria urbana y una extensión aproximada de 5.17 kilómetros.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, así como autoridades de las jurisdicciones involucradas en el recorrido de esta arteria capitalina, quienes resaltaron la relevancia histórica y funcional.

Alcances técnicos y trabajos ejecutados

El proyecto fue desarrollado a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y contempló la rehabilitación completa de la calzada, tanto en carriles centrales como auxiliares. Las labores incluyeron más de 109 mil metros cuadrados de parchado superficial y alrededor de 2,500 metros cuadrados de intervención profunda en pavimento flexible y mixto, acciones orientadas a optimizar la superficie de rodadura y extender la vida útil del tramo.

Uno de los ingenieros responsables detalló que la via atraviesa cinco distritos: Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena, culminando en la avenida El Ejército. Precisó que el plan comprendió el repavimentado total, el acondicionamiento de intersecciones estratégicas y la modernización de señalética para fortalecer la seguridad del transporte en puntos de alto flujo.

Impacto urbano y beneficios para la ciudadanía

Asimismo, se incorporó un sistema integral de señalización horizontal y vertical. Se aplicaron más de 13 mil metros de líneas continuas y discontinuas, cerca de 20 mil metros de demarcación amarilla, además de símbolos y letras sobre la superficie intervenida a lo largo del recorrido, reforzando el ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal.

Durante la inauguración, el burgomaestre destacó que la iniciativa no solo implicó nuevo asfalto, sino también la implementación de áreas verdes y espacios destinados a mejorar el entorno urbano. Según señaló, la finalidad apunta a recuperar espacios públicos en favor de residentes y transeúntes, además de contribuir con la reducción de actos delictivos mediante infraestructura adecuada e iluminación renovada.

La ejecución se desarrolló en un plazo aproximado de 110 días y, de acuerdo con estimaciones oficiales, más de cinco millones de vecinos resultarán favorecidos con esta mejora.

