Choque entre buses que competían por pasajeros deja más de 10 heridos en el Rímac

Vehículo de la empresa La Bala terminó con las lunas rotas producto del impacto. | Composición LR / Exitosa

Vehículo de la empresa La Bala terminó con las lunas rotas producto del impacto. | Composición LR / Exitosa

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado 4 de abril en el distrito del Rímac, en plena Semana Santa. El incidente que involucró a dos unidades de transporte público dejó más de 10 heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud cercano.

Según información preliminar, el hecho se produjo en la cuadra 9 del jirón Trujillo, luego de que un bus de la empresa La Bala chocara contra un vehículo de la compañía Impulsa Progreso mientras competían por recoger pasajeros.

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Colisión dejó a un menor gravemente herido

De acuerdo con Exitosa, el suceso habría ocurrido cuando uno de los carros recogía transeúntes en la zona. El siniestro movilizó a cinco unidades de bomberos ante la cantidad de heridos reportados. Uno de ellos sería un menor de edad, quien resultó con serias lesiones tras el impacto.

En imágenes difundidas por el medio, se aprecia que uno de los vehículos implicados, de placa Z6P-803, terminó con las lunas delanteras y laterales destrozadas a raíz del choque. Los buses fueron trasladados a la comisaría del Rímac, mientras se desarrollan las investigaciones.

Piden que autoridades mejoren diseño vial

Un vecino de la zona, identificado como Luis Sipán, aseguró que este tipo de hechos no son recientes. “Acá ya ha habido varios accidentes, no solamente de autos, sino también de motos, mototaxis, porque pasan a velocidad”, dijo.

Ante ello, el ciudadano hizo un llamado al alcalde del distrito para que se coloque un rompemuelle en la intersección donde se produjo la colisión, a fin de que los vehículos tengan más cuidado al momento de transitar por el lugar y se evite este tipo de hechos.

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