Más de 52.000 adultos mayores reciben atención en casa con apoyo de cuidadores

EsSalud fortalece la atención domiciliaria de adultos mayores con la Escuela de Cuidadores PADOMI | EsSalud

EsSalud fortalece la atención domiciliaria de adultos mayores con la Escuela de Cuidadores PADOMI | EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) refuerza la atención domiciliaria de adultos mayores mediante la Escuela de Cuidadores PADOMI, una estrategia que beneficia a más de 52.000 asegurados a nivel nacional y que apunta a prevenir complicaciones de salud y hospitalizaciones innecesarias.

El programa, impulsado por la Gerencia de Oferta Flexible, brinda capacitación presencial durante un mes a familiares de pacientes con alta dependencia para mejorar el manejo integral del paciente en casa, especialmente en aquellos hogares que enfrentan mayores retos por condiciones médicas complejas.

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Capacitación para mejorar el cuidado en casa

El programa ofrece formación presencial durante un mes, combinando sesiones teóricas y prácticas en áreas como enfermería, nutrición, salud bucal, movilidad y atención de emergencias.

La enseñanza está a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por médicos, geriatras, psicólogos, terapistas físicos, odontólogos, nutricionistas, enfermeros y trabajadores sociales, quienes brindan herramientas para garantizar un cuidado adecuado en el entorno familiar.

Familias asumen un rol clave en la atención

Uno de los casos es el de Eugenia Padilla Morales (69), quien cuida a su madre de 90 años en San Juan de Lurigancho. La adulta mayor permanece postrada debido a una lesión en la cadera y requiere atención constante.

“Aprender me ha dado seguridad”, señala Padilla. Explica que al inicio enfrentó dificultades, especialmente en el manejo de sondas alimentarias, pero tras la capacitación logró realizar estos procedimientos con mayor confianza y asegurar una adecuada alimentación para su madre.

Buscan reducir hospitalizaciones

Desde EsSalud destacan que el programa articula el conocimiento técnico del personal de salud con la experiencia de las familias, lo que permite mejorar la calidad del cuidado en casa.

Según indicó la gerenta de Oferta Flexible, Denisse Chávez, esta estrategia no solo fortalece la atención domiciliaria, sino que también promueve la autonomía del paciente y contribuye a evitar hospitalizaciones, favoreciendo su bienestar dentro del entorno familiar.