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Sociedad

Caso Lizeth Marzano: Corte Superior de Justicia ratifica 9 meses prisión preventiva contra Adrián Villar

Adrián Villar Chirinos seguirá siendo procesado en prisión al ser acusado por el delito de homicidio culposo y omisión de socorro contra la deportista Lizeth Marzano.

Juez decidió el destino de Adrian Villar.
Juez decidió el destino de Adrian Villar. | Foto: difusión

Tras dejar la decisión al voto durante la tarde del jueves 26 de marzo, la Novena Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió mantener los 9 meses de prisión preventiva en contra de Adrian Villar por el atropello y posterior muerte de la deportista y campeona Lizeth Marzano.

Actualmente, Villar permanece internado en el penal Miguel Castro Castro y es investigado por presunta responsabilidad en homicidio culposo, además de cargos vinculados a no auxiliar y retirarse del lugar. En la audiencia, su defensa sostuvo que el proceso podría continuar sin encarcelamiento, mientras que la Fiscalía insistió en mantener la detención para evitar riesgos y facilitar el desarrollo de las diligencias.

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Poder Judicial: prisión preventiva se da por riesgo de fuga y falta de arraigo de Adrián Villar

La decisión judicial se respaldó en diversos elementos presentados durante la audiencia, entre ellos la posibilidad de que el investigado intente evadir la acción de la justicia. El tribunal consideró que existen indicios suficientes para sostener una medida restrictiva mientras continúan las investigaciones, priorizando asegurar su presencia en las siguientes etapas del proceso.

Otro punto clave fue la evaluación del arraigo personal. Según lo expuesto, no se logró acreditar de forma sólida que el imputado cuente con vínculos familiares, laborales o domiciliarios que garanticen su permanencia en el país. Esta condición fue determinante para reforzar la postura de que una medida menos severa no resultaría efectiva frente a los riesgos identificados.

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Argumentos del juez: delitos imputados y posible condena sustentan medida contra Adrián Villar

Durante la revisión del caso, también se tomó en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos y la eventual pena que podría imponerse. La Fiscalía ha planteado una sanción que supera los cinco años de prisión, lo cual, conforme a la normativa vigente, permite dictar prisión preventiva como medida cautelar. Incluso considerando mecanismos como la terminación anticipada, la posible condena seguiría siendo significativa.

Asimismo, el comportamiento posterior al hecho fue analizado como un factor relevante. Se señaló que el investigado no habría prestado auxilio inmediato a la víctima y se retiró del lugar, lo que influye en la valoración judicial. A esto se suma que, pese a recomendaciones cercanas, no se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, lo que fue interpretado como un indicio adicional dentro de la evaluación del caso.

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