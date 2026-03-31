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Renzo Reggiardo asegura que trenes de Lima-Chosica podrían iniciar esta semana, pero autorización depende del MTC

La comuna y el Ejecutivo firmaron un convenio de cooperación en diciembre de 2025 para la puesta en marcha del ferrocarril.

La ATU estaría a cargo de fijar las tarifas del servicio.
La ATU estaría a cargo de fijar las tarifas del servicio. | Foto: Carlos Félix / La República.

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, declaró el lunes 30 de marzo durante la inauguración del nuevo puente Morón sobre el río Rímac que el funcionamiento del tren Lima-Chosica comenzará esta semana, aunque depende de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgue el visto bueno correspondiente.

"Todo está listo para iniciar. Solo necesitamos la aprobación del ministro, con quien he coordinado en los días previos. Sin embargo, aún no tengo la autorización formal para proceder con el traslado del ferricarril", indicó.

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La autoridad edil expresó su esperanza de recibir pronto una respuesta para que el proyecto se lleve a cabo de manera inmediata. Cabe recordar que el 29 de diciembre de 2025, la MML firmó un convenio de cooperación con el MTC para la puesta en marcha del ferrocarril Lima Este, que conectará el centro de la capital con el distrito de Lurigancho-Chosica.

Este acuerdo, firmado por el titular de la cartera, Aldo Prieto, y Renzo Reggiardo, marcó el primer paso para transferir las locomotoras y los coches galería al Ejecutivo. Además, se estableció que el servicio será gestionado por el Estado, y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se encargará de fijar las tarifas. En ese momento, el alcalde señaló que esperaba que el plan comenzara a ejecutarse durante la primera mitad de 2026.

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Implementación por etapas

El exalcalde Rafael López Aliaga, quien renunció a su puesto para postular a la presidencia de la República, había propuesto varias paradas. Sin embargo, ahora se ha optado por un enfoque gradual, comenzando con recorridos de prueba sin pasajeros y un servicio expreso con terminales limitados en el Parque de la Muralla y Chosica.

Se espera que en una fase posterior se agreguen más paraderos, como el de Huaycán, hasta completar las 14 estaciones. Por otro lado, la comuna está evaluando la posibilidad de ceder el uso o incluso transferir la propiedad del tren al MTC, proceso respaldado por Proinversión, para la elaboración de los contratos y adendas necesarios con el concesionario Ferrocarril Andino, actual operador de la vía.

Reggiardo destacó que la municipalidad debe recuperar las competencias sobre movilidad urbana de la ciudad, que actualmente están a cargo de la ATU. Desde su perspectiva, la gestión de semáforos, cámaras y el control del tránsito debe ser centralizada en la alcaldía para mejorar la eficiencia.

"Cuando se retiró a Lima la administración del transporte urbano, creo que fue un error, porque si se iba a hacer, debió haberse hecho a nivel nacional, y no se hizo así, lo que hace que pareciera que tuviera una identidad propia", cuestionó.

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