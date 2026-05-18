Triple choque del Metropolitano deja 25 heridos: accidente ocurrió a la altura de la estación Angamos en Miraflores

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Usuarios reportaron un triple choque entre unidades del Metropolitano en plena hora punta. El accidente habría ocurrido entre la estación Angamos y Ricardo Palma, en el distrito limeño de Miraflores.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los choferes y de los pasajeros que viajaban en sentido de norte a sur al momento del impacto.

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Minsa: Ambulancias del SAMU confirman 25 heridos tras triple choque de unidades del Metropolitano

Tras el reporte de una colisión entre tres buses del Metropolitano en el distrito de Miraflores, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), desplegó de inmediato cuatro ambulancias para atender a los afectados.

Además, una quinta unidad permanece en alerta ante cualquier eventualidad adicional. Según el balance preliminar, el accidente dejó 25 personas heridas. En paralelo, los establecimientos de salud de la jurisdicción fueron puestos en alerta para garantizar la atención y el manejo oportuno de posibles lesionados.

Metropolitano: reportan largas colas y demoras tras accidente en la estación Angamos

En redes sociales, usuarios que se encuentran en las estaciones del Metropolitano reportan largas colas y el aumento en el tiempo de espera de las unidades tras el reporte del triple choque en Miraflores. Por el momento, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no se ha pronunciado.