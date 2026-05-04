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Sociedad

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Perú: fecha, hora y cómo funcionará la alerta del SISMATE

El simulacro se realizará en conmemoración del terremoto de 1970 en Áncash. Los ciudadanos deberán evacuar a zonas seguras al escuchar sirenas y alertas de tsunami.

Consulta la fecha del próximo simulacro en el Perú
Consulta la fecha del próximo simulacro en el Perú | Foto: composición LR
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Un nuevo simulacro se realizará en el Perú en las próximas semanas, así lo establece la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD emitida por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su finalidad es reforzar las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población frente a peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

Estas actividades se desarrollan mediante acciones organizadas que simulan situaciones de riesgo y contemplan la participación de distintos actores. Su ejecución permite evaluar la coordinación institucional, la disponibilidad de recursos y la aplicación de los planes, protocolos y procedimientos previstos para la atención de emergencias.

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¿Cuándo será el próximo simulacro en el Perú y a qué hora?

El simulacro está programado para las 10:00 de la mañana del viernes 29 de mayo de 2026 y se desarrolla en recuerdo de los 56 años del terremoto del 31 de mayo de 1970. Este evento tuvo su epicentro en el mar frente a Chimbote, en Áncash, y provocó el desprendimiento de una masa de hielo del nevado Huascarán, originando un alud que sepultó la ciudad de Yungay.

Durante el ejercicio, el inicio será anunciado mediante sonidos como sirenas, bocinas, campanas o silbatos, que representarán el sismo. En los primeros minutos, las personas deberán ubicarse en zonas seguras y, posteriormente, evacuar hacia puntos de reunión establecidos, llevando consigo su Mochila para Emergencias.

PUEDES VER: Estas son las regiones del Perú menos expuestas ante un sismo y las que enfrentan mayor riesgo, según IGP

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Próximo simulacro en el Perú

Próximo simulacro en el Perú.

En caso de una alerta de tsunami, se deberá abandonar inmediatamente las zonas cercanas al mar y dirigirse a lugares elevados o espacios habilitados para evacuación vertical. Si la persona se encuentra en áreas propensas a deslizamientos, deberá trasladarse a zonas seguras, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, se precisa que, minutos después del inicio del ejercicio, se emitirán alertas de tsunami y alud o aluvión a través del SISMATE y de las sirenas locales, como parte del desarrollo del simulacro.

¿Qué es SISMATE y para qué sirve?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) es una herramienta tecnológica diseñada para enviar mensajes de advertencia a la población ante situaciones de riesgo. Está a disposición del INDECI y permite difundir alertas dirigidas a zonas específicas mediante teléfonos celulares. Esta plataforma complementa otros medios tradicionales de comunicación, como la radio y la televisión, facilitando una transmisión rápida de información en contextos de emergencia.

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