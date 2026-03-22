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Política

Estado de salud de José María Balcázar: Presidencia informó sobre situación del jefe de Estado

A través de su cuenta oficial de X, Presidencia desmintió las versiones que circulan en redes sociales que afirman que el presidente José María Balcázar se encuentra en una grave situación de salud.

José María Balcázar, según Presidencia, se encuentra cumpliendo sus actividades. Foto: Presidencia
José María Balcázar, según Presidencia, se encuentra cumpliendo sus actividades. Foto: Presidencia

El estado de salud del presidente José María Balcázar estuvo en la palestra en redes sociales durante los últimos días. Diversas versiones en internet indicaban que el jefe de Estado se encontraría en mal estado y no podría desempeñar sus funciones de manera habitual.

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Sin embargo, el último sábado 21 de marzo, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Presidencia emitió un breve comunicado en el que desmintió falsas informaciones en las que se afirma que Bálcazar se encuentra mal de salud.

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El Ejecutivo aseguró que el mandatario se encuentra estable de salud y trabaja con total normalidad. Asimismo, precisó que Balcázar continuará cumpliendo con sus actividades programadas en su agenda oficial.

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"Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación. El presidente Balcázar se encuentra trabajando con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial", informó el Gobierno.

Presidencia informó sobre el estado de salud de José María Balcázar

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