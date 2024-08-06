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El único proyecto inmobiliario en Lima que pagó a los vecinos por construir su propia casa

Se trata de una iniciativa impulsada hace más de 15 años, que permitió mejorar las condiciones de vida de al menos 71 familias en el Centro de Lima.

Proyecto residencial cuenta con 71 viviendas en el Centro Histórico de Lima. Foto: composición LR (YouTube/Tiktok).
Proyecto residencial cuenta con 71 viviendas en el Centro Histórico de Lima. Foto: composición LR (YouTube/Tiktok).
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Hace poco más de 15 años, la ciudad de Lima fue testigo de un proyecto inmobiliario sin precedentes que cambió el paisaje urbano y transformó la vida de los habitantes de un importante sector del Centro Histórico. A diferencia de los modelos tradicionales, este se destacó por presentar una propuesta social y humanitaria, al ofrecer a los vecinos la oportunidad de construir sus propias casas y recibir una compensación económica por ello.

Esta iniciativa generó un gran impacto en el desarrollo de decenas de familias, que pudieron mejorar sus condiciones de vida y participar activamente en la edificación de un hogar más digno. En esta nota, conoce más detalles sobre este proyecto de vivienda.

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¿Cuál es el único proyecto inmobiliario que pagó a los vecinos por construir su casa?

Se trata del conjunto habitacional 'La Muralla', que formó parte del Programa de Renovación Urbana con fines de vivienda, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima entre el año 2007 y 2008.

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El complejo de viviendas, ubicado en el jirón Amazonas, cerca del famoso parque de La Muralla, fue un proyecto desarrollado para beneficiar a las familias que vivían en condiciones muy precarias en este mismo sector, el cual yacía lleno de basura y con viviendas hechas de cartones y latas.

Para llevarlo a cabo, fue necesario trasladar a los residentes a albergues temporales en Surco. Algunos de ellos fueron capacitados por el municipio en oficios de construcción, carpintería, restauración, yesería, jardinería y más, a fin de que puedan participar en el proceso de construcción de sus propias viviendas.

El proyecto residencial 'La Muralla' fue inaugurado por la Municipalidad de Lima en el año 2008. Foto: Andina.

El proyecto residencial 'La Muralla' fue inaugurado por la Municipalidad de Lima en el año 2008. Foto: Andina.

¿Cómo es el conjunto habitacional La Muralla?

El conjunto habitacional 'La Muralla', inaugurado en el año 2008, cuenta con un total de 71 departamentos de material noble, con un área de 85 a 90 metros cuadrados, distribuidos en cinco bloques. La mayoría tiene entre tres y cinco dormitorios.

Como parte de las áreas comunes, tiene un anfiteatro utilizado para las reuniones comunales. Este espacio estaría ideado además para el desarrollo de actividades de intercambio y recreación.

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Así luce el conjunto habitacional La Muralla, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Foto: composición (captura de Tiktok).

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¿Cuántas personas viven en el conjunto habitacional La Muralla?

En el complejo habitacional 'La Muralla', habitan un total de 71 familias que lograron mejorar sus condiciones de vida. Ahora, estas personas cuentan con un espacio digno para vivir en el Centro Histórico de Lima.

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