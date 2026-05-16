La creación de esta nueva universidad pública y tecnológica fue aprobada por el Pleno del Congreso. | Foto: ChatGPT

La creación de esta nueva universidad pública y tecnológica fue aprobada por el Pleno del Congreso. | Foto: ChatGPT

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En el Perú existen decenas de universidades públicas y privadas distribuidas en distintas regiones del país, aunque una importante concentración de casas de estudio superiores se encuentra en Lima Metropolitana. En ese contexto, el distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, contará por primera vez con una universidad nacional tras la aprobación en el Congreso de la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV).

La medida fue aprobada por el Pleno del Congreso luego de obtener amplia mayoría en primera votación y posteriormente ser exonerada de una segunda consulta. La futura universidad pública buscará ampliar el acceso a la educación superior en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del Callao, donde miles de jóvenes culminan la secundaria cada año y enfrentan dificultades para continuar estudios universitarios.

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Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla tendrá escuelas profesionales y programas de posgrado

Según el texto aprobado por el Parlamento, la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla estará integrada por departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y programas de posgrado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Universitaria vigente. Además, funcionará como un pliego presupuestal independiente.

Durante el debate legislativo, se indicó que Ventanilla supera los 413.000 habitantes proyectados para 2025 y hasta ahora no cuenta con una universidad pública dentro de su jurisdicción. También se recordó que el Callao registra más de 39.000 egresados de secundaria cada año, mientras que la oferta de vacantes en universidades nacionales resulta limitada frente a la demanda estudiantil.

Nueva universidad pública en Ventanilla buscará ampliar acceso a educación superior

En la sustentación del dictamen se señaló que más de cinco mil estudiantes terminan la secundaria anualmente en Ventanilla, aunque una parte importante no logra acceder a estudios superiores debido a restricciones económicas. Asimismo, se explicó que muchas familias pertenecen a sectores socioeconómicos que encuentran dificultades para costear universidades privadas o trasladarse diariamente hacia otros distritos de Lima.

La norma aprobada también establece que la implementación y funcionamiento de la nueva universidad nacional se financiará mediante recursos directamente recaudados, donaciones, legados y fondos provenientes del canon, además de gestiones presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y autoridades regionales y locales. Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá designar una comisión organizadora encargada de aprobar los instrumentos académicos y administrativos de la futura casa de estudios.