Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para puesta en marcha de Tren Lima-Chosica tras meses de tensiones

Luego de un largo periodo de tensiones y discrepancias técnicas, la Municipalidad de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sellaron hoy, lunes 29 de diciembre, el Convenio Marco Institucional. Este acuerdo permitirá avanzar con el proyecto del Tren Lima-Este, más conocido como Tren Lima-Chosica.

La firma del convenio contó con la participación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio; y el presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, en el Palacio Municipal de Lima.

Municipalidad de Lima cederá el uso de los trenes al MTC para el proyecto Tren Lima-Chosica

Durante gran parte del 2025, el proyecto permaneció estancado por la falta de consenso respecto a la seguridad de los vagones 'donados' por la empresa Caltrain y las disputas sobre la competencia operativa de la vía durante la gestión de Rafael López Aliaga. No obstante, tras meses de tensión, la MML y el MTC se reunieron para establecer los mecanismos técnicos que permitan concretar el servicio ferroviario.

Durante la actividad municipal, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que los 19 trenes traídos desde Estados Unidos se encuentran en estado óptimo. "Esta donación (los trenes entregados por Caltrain) es de material rodante operativo y en perfecto estado mecánico de conservación. El mismo que tiene el valor de 900 millones", mencionó Reggiardo durante la ceremonia.

Sin embargo, investigaciones preliminares indicaron que los trenes no habían sido donados, sino que costaron 22 millones de dólares a la municipalidad. Estos trenes de diésel, que fueron fabricados entre 1985 y 1987, tienen 40 años de antigüedad y fueron cambiados por Caltrain por ser contaminantes y luego de electrificar el sistema ferroviario entre San José y San Francisco en EE. UU.

Reggiardo señaló en la ceremonia, además, que el proyecto Tren Lima-Chosica se integrará al sistema de transporte urbano de Lima y Callao. El acuerdo también contempla la asistencia técnica de ProInversión y la ATU, para la formalización de su operatividad.

"El convenio que hemos suscrito tiene por objeto que la Municipalidad de Lima, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ProInversión y la ATU, establezcan las operaciones necesarias para que en el marco de sus competencias adopten acciones concretas que permitan en un corto plazo brindar el servicio de transporte a Lima-Este. En ese sentido, reafirmamos nuestra decisión de ceder en uso al MTC el material rodante para hacer viable la puesta en acción de este servicio", remarcó el alcalde Lima.

Por su parte, el ministro de Transportes, Aldo Prieto, acotó durante la ceremonia que su cartera realizará una revisión constante del proyecto. "Desde el MTC realizaremos un seguimiento permanente y riguroso en las etapas previstas en este convenio", agregó.

¿Cuándo iniciarían las operaciones del Tren Chosica-Lima?

Juan Suito, asesor de ProInversión, explicó durante la primera marcha en vacío el pasado 11 de diciembre que la implementación será progresiva. "Tenemos que hacerlo por etapas. La primera fase conectaría Chosica con Lima, con un solo paradero de inicio y otro de llegada. Estimamos que, agilizando los procesos, deberíamos concluir hacia el segundo trimestre del próximo año", indicó.

Por otro lado, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también mencionó que espera que el proyecto pueda operar a inicios del 2026. “Tal vez en el primer trimestre del próximo año. Digo ‘tal vez’ porque no va a depender solamente de quien habla. Pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda concretar y que el próximo año tengamos un servicio eficiente en favor de todos nuestros pobladores de Lima Este”, precisó.

Trenes traídos a Perú desde Estados Unidos son altamente contaminantes

Desde la primera llegada de los trenes en julio de 2025 al puerto del Callao, su uso en el transporte peruano ha sido cuestionado. Informes previos del MTC y la Contraloría revelaron que los vagones presentaban deficiencia estructural y mecánica: tenían años de antigüedad, piezas oxidadas, asientos dañados, ausencia de ventanas y puertas y fugas de aceite.

La adquisición de este medio de transporte, que había sido catalogada como donación, presenta grandes desembolsos por parte de la Municipalidad, de acuerdo a La Encerrona la gestión del Alcalde Rafael López de Aliaga había pagado 9 millones de dólares por los vagones y preparativos de su traslado, además de 100 mil dólares por una inspección técnica y 13 millones de dólares adicionales para traer los trenes desde California hasta el Callao.