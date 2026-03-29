HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     
Sociedad

Dirigentes de Junín advierten paro indefinido si MTC no atiende mal estado de la Carretera Central

El reclamo se centra en la precariedad del tramo entre Huancayo y Jauja, en la margen izquierda. La medida sería ejecutada si el sector no interviene la vía en un plazo de siete días hábiles.

Sociedad civil exige la rehabilitación integral de la vía.
Sociedad civil exige la rehabilitación integral de la vía. | Composición LR / Captura Exitosa

Un nuevo paro indefinido se podría registrar en el país. Dirigentes de Junín advirtieron que podrían adoptar esta medida de fuerza si el Gobierno no responde con prontitud a su demanda por la mejora de la Carretera Central, específicamente en el trayecto que va desde Huancayo hasta Jauja, en la margen izquierda.

La eventual decisión ya fue comunicada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad a la que han dado un plazo de siete días hábiles para intervenir la vía, según señaló a Exitosa Juan Meza Miranda, vicepresidente del comité de gestión y lucha que impulsa esta exigencia ante el abandono de la autopista.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Múltiple choque en Carretera Central: 10 heridos y un conductor detenido tras grave accidente en ruta La Oroya-Pasco

lr.pe

Precario estado de la Carretera Central

De acuerdo con Meza, la ruta indicada se encuentra actualmente colapsada y dañada, lo que impacta directamente en el desarrollo comercial de la región y el flujo turístico. Esto incluye el tramo que parte desde la ciudad de Jauja y pasa por los distritos de Ataura, Huamalí, Mantaro y San Lorenzo, y llega hasta Apata, Matahuasi y Concepción, donde la situación se vuelve más crítica.

El representante aseguró que, si bien este no es un problema reciente, ha persistido durante varios años por la despreocupación y desidia de las autoridades locales, lo que ha llegado a un punto en el cual ya no pueden seguir solo observando cómo esto atenta contra el bienestar de la población. “Ahora ya no es algo que podamos silenciarnos”, dijo.

Anuncian posible paralización

El dirigente fue enfático al señalar que, si el Ejecutivo no atiende el pedido de intervención urgente en la vía, van a radicalizar su lucha. “Ya se está haciendo el contacto con todas las organizaciones de transportistas, las diversas empresas de Jauja, Concepción y Huancayo para que nosotros generemos, con mucha responsabilidad, un paro indefinido”, aseveró.

Por último, aclaró que la exigencia principal es que se realice un recambio integral de la ruta, así sea por tramos, y no un simple bacheado (proceso que consiste en tapar hoyos o desniveles), como algunos funcionarios locales proponen ejecutar en coordinación con alcaldes distritales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Múltiple choque en Carretera Central: 10 heridos y un conductor detenido tras grave accidente en ruta La Oroya-Pasco

Múltiple choque en Carretera Central: 10 heridos y un conductor detenido tras grave accidente en ruta La Oroya-Pasco

LEER MÁS
Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

Semana Santa: MTC habilitará cinco rutas alternas a la Carretera Central para evitar congestión

LEER MÁS
Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
Miraflores: denuncian que mujer come en restaurante y se retira sin pagar

Miraflores: denuncian que mujer come en restaurante y se retira sin pagar

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud retirado horas después de asumir por orden de captura

Francia derrotó 3-1 a Colombia con goles de Thuram y Doué en amistoso internacional

Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima: "Pretenden que ganemos siempre 3-0"

Sociedad

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno nombra en el Minsa a exjefe de EsSalud retirado horas después de asumir por orden de captura

Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara en debate presidencial 2026: fecha, horario y dónde ver

Multa por no votar 2026 de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025