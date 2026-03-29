Dirigentes de Junín advierten paro indefinido si MTC no atiende mal estado de la Carretera Central

Un nuevo paro indefinido se podría registrar en el país. Dirigentes de Junín advirtieron que podrían adoptar esta medida de fuerza si el Gobierno no responde con prontitud a su demanda por la mejora de la Carretera Central, específicamente en el trayecto que va desde Huancayo hasta Jauja, en la margen izquierda.

La eventual decisión ya fue comunicada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad a la que han dado un plazo de siete días hábiles para intervenir la vía, según señaló a Exitosa Juan Meza Miranda, vicepresidente del comité de gestión y lucha que impulsa esta exigencia ante el abandono de la autopista.

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Precario estado de la Carretera Central

De acuerdo con Meza, la ruta indicada se encuentra actualmente colapsada y dañada, lo que impacta directamente en el desarrollo comercial de la región y el flujo turístico. Esto incluye el tramo que parte desde la ciudad de Jauja y pasa por los distritos de Ataura, Huamalí, Mantaro y San Lorenzo, y llega hasta Apata, Matahuasi y Concepción, donde la situación se vuelve más crítica.

El representante aseguró que, si bien este no es un problema reciente, ha persistido durante varios años por la despreocupación y desidia de las autoridades locales, lo que ha llegado a un punto en el cual ya no pueden seguir solo observando cómo esto atenta contra el bienestar de la población. “Ahora ya no es algo que podamos silenciarnos”, dijo.

Anuncian posible paralización

El dirigente fue enfático al señalar que, si el Ejecutivo no atiende el pedido de intervención urgente en la vía, van a radicalizar su lucha. “Ya se está haciendo el contacto con todas las organizaciones de transportistas, las diversas empresas de Jauja, Concepción y Huancayo para que nosotros generemos, con mucha responsabilidad, un paro indefinido”, aseveró.

Por último, aclaró que la exigencia principal es que se realice un recambio integral de la ruta, así sea por tramos, y no un simple bacheado (proceso que consiste en tapar hoyos o desniveles), como algunos funcionarios locales proponen ejecutar en coordinación con alcaldes distritales.

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