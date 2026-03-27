El alcalde Renzo Reggiardo proyecta también la creación de un centro de monitoreo C5 y una guardia especializada. | Foto: composición LR/Difusión.

El alcalde Renzo Reggiardo proyecta también la creación de un centro de monitoreo C5 y una guardia especializada. | Foto: composición LR/Difusión.

La Municipalidad Metropolitana de Lima implementará, desde el 29 de marzo, el uso de pistolas eléctricas en sus efectivos de Serenazgo, como parte de una estrategia con el fin de reforzar la seguridad urbana. La iniciativa incluye la incorporación de 200 dispositivos de electroshock, que estarán a disposición de un grupo de agentes de fiscalización previamente capacitados.

El alcalde Renzo Reggiardo presentó este equipamento, junto con la misma cantidad de cámaras corporales y una flota de drones enfocados en el control aéreo, destacando que la medida busca modernizar el patrullaje sin recurrir a métodos letales.

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"Queremos brindar servicios adecuados sin excesos, por eso es importante lo que captan las body cams. Cuando desenfundas el arma no letal, se activa inmediatamente la videovigilancia para evitar riesgo y dejar registradas las intervenciones que se realicen con nuestro personal", señaló a Panamericana.

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Capacitación, protocolos y proyección institucional

El burgomaestre precisó que los efectivos recibieron entrenamiento desde noviembre según estándares internacionales, tras la adquisición de los nuevos equipos. Además, indicó que esta primera fase, en la que participarán 200 serenos, comenzará el domingo 29 de marzo.

En términos operativos, aclaró que cada dispositivo tiene capacidad de 10 descargas eléctricas, que se usarán con el fin de neutralizar situaciones de desobediencia o comportamientos inapropiados, sin causar daños mortales. Luego de reducir a un intervenido, el personal deberá entregarlo a la Policía Nacional del Perú (PNP), conforme a la normativa que permite a cualquier ciudadano realizar una detención.

Por último, la autoridad edil destacó que el plan forma parte de una estrategia más amplia, que incluye la futura creación de una guardia municipal y la implementación de un centro de monitoreo C5, que integrará 4.500 cámaras de seguridad con monitoreo en tiempo real, distribuidas por toda Lima Metropolitana.

"El día de ayer, se aprobó un decreto supremo, firmado por el presidente de la República y los ministros correspondientes, que autoriza el desembolso de 150 millones de dólares para llevar a cabo un proyecto de semaforización inteligente en 500 intersecciones. Tendremos una ciudad más organizada, y todo este sistema de semáforos también estará bajo vigilancia en nuestro C5", añadió.

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