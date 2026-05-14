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No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

Con estas nuevas líneas, se proyecta aumentar los viajes diarios en el transporte público a cerca de 7,2 millones, lo que mejorará la eficiencia y reducirá la congestión en Lima y Callao.

Las nuevas líneas 3, 4 y 7 apuntan a reducir hasta 2 horas los tiempos de viaje en Lima y Callao
Las nuevas líneas 3, 4 y 7 apuntan a reducir hasta 2 horas los tiempos de viaje en Lima y Callao | Composición LR
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El Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), tiene como medida prioritaria la implementación de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro. Esta intervención busca reducir de manera significativa los tiempos de viaje en la ciudad, con ahorros de hasta dos horas en los desplazamientos diarios de millones de usuarios.

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Reducción del tiempo de viaje

El proyecto contempla que la Línea 3 reducirá el tiempo de viaje de 2 horas y 30 minutos a aproximadamente 54 minutos entre la Av. Chillón Trapiche, en Comas, y la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores, en un recorrido de 28 estaciones.

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Por su parte, la Línea 4 permitirá acortar el trayecto de 2 horas y 40 minutos a unos 44 minutos, al conectar el Callao con Santa Anita. Este recorrido también contará con 28 estaciones, incluidas las 8 del Ramal Línea 4 actualmente en construcción.

En tanto, la Línea 7 conectará el norte del Callao con Ancón, desde la avenida Gambetta hasta la Panamericana Norte, en un tiempo estimado de 46 minutos. Además, este proyecto facilitará la interconexión con la Línea 4, lo que contribuirá a una mayor integración y eficiencia del sistema de transporte público.

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Mayores viajes en menos tiempo

Con la implementación de las Líneas 3, 4 y 7, se proyecta alcanzar cerca de 7,2 millones de viajes diarios en sistemas de transporte público masivo, lo que representa un incremento frente a los actuales 10,5 millones de viajes diarios en transporte público convencional. Esto aliviará la congestión en zonas críticas como Comas, San Juan de Miraflores, Ancón y otros distritos de Lima y Callao.

De cara al 2029, se estima que la demanda de transporte público seguirá en aumento, hasta alcanzar 11,8 millones de viajes diarios en el sistema convencional y 2,4 millones en transporte masivo, lo que refuerza la necesidad de proyectos de gran capacidad como las Líneas 3, 4 y 7.

Implementación progresiva

En este contexto, la ATU apunta al fortalecimiento de la infraestructura existente mediante la ampliación de la capacidad de la Línea 1, además de la ejecución del Proyecto Línea 2 y Ramal de la Línea 4, con lo que sienta las bases para la implementación progresiva de nuevas líneas.

La implementación de las Líneas 3, 4 y 7 forma parte de un conjunto de proyectos que se desarrollarán de manera paralela, con el objetivo de generar interconexiones eficientes y mejorar la velocidad de desplazamiento del transporte público, especialmente en horas punta.

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