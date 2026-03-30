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Así luce el Estadio Nacional tras ser clausurado por la Municipalidad de Lima luego de concierto de salsa

La autoridad edil clausuró temporalmente el recinto deportivo por múltiples incumplimientos legales en el evento musical del 27 y 28 de marzo, que generó aglomeraciones y quejas de los vecinos.

Un dron de TVPerú captó el deterioro del césped y del mobiliario.
Un dron de TVPerú captó el deterioro del césped y del mobiliario. | Foto: composición LR/TV Perú

Un dron de TVPerú registró el desgaste del césped y el deterioro del mobiliario del Estadio Nacional, evidencia del impacto de la actividad masiva en la infraestructura. Además, en el lugar aún permanecen las instalaciones utilizadas durante el concierto Una Noche de Salsa 14, que tuvo lugar el 27 y 28 de marzo.

Las imágenes se presentaron un día después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenara la clausura temporal del recinto deportivo. La medida responde a la verificación de múltiples incumplimientos legales durante la organización del espectáculo.

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Administración del estadio estaba advertida sobre intervención

Una inspección del equipo de fiscalización detectó que el evento transgredió la normativa vigente al no garantizar la seguridad de los asistentes ni respetar los niveles de ruido establecidos. Ello generó aglomeraciones, alteraciones del orden público, acumulación de residuos sólidos y quejas de vecinos.

Según la comuna, antes de la realización de las actividades emitió una exhortación formal a la administración del estadio en la que advirtió sobre la obligación de respetar el horario declarado, los niveles máximos de emisión sonora y las condiciones de orden, seguridad y limpieza dentro y fuera del establecimiento.

En el documento se precisó que la infracción de estas disposiciones facultaba a la autoridad municipal a aplicar sanciones, incluida la clausura temporal.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) respaldó la decisión e indicó que la empresa encargada de la organización del escenario no acató las cláusulas del contrato.

Aunque la clausura es temporal, la alcaldía señaló que la reapertura dependerá de la subsanación de todas las observaciones, con controles más estrictos para futuros conciertos y eventos deportivos, y garantizar la convivencia y el orden en la zona. La entidad del recinto tendrá un plazo de 48 horas para presentar sus descargos y levantar la medida.

Multas de S/110.000

La comuna, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, también inició procedimientos administrativos sancionadores contra los responsables del Estadio Nacional por múltiples infracciones a la normativa municipal.

En total, se impusieron multas que suman S/110.000: S/11.000 por no respetar el horario declarado de un evento, S/11.000 por la misma falta en otra actividad, S/22.000 por permitir la alteración del orden público y perturbar la tranquilidad de los vecinos, y S/22.000 más por no realizar la limpieza de los espacios tras cada jornada masiva.

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