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Ciencia

Científicos desarrollan un innovador implante 3D que reduce la presión arterial mediante estimulación eléctrica suave

Los ensayos muestran que el implante puede reducir la hipertensión en más de 15%, con baja inflamación y buena biocompatibilidad.

El dispositivo contra la presión arterial alta se adhiere sin dolor al tejido biológico.
El dispositivo contra la presión arterial alta se adhiere sin dolor al tejido biológico. | Foto: Tao Zhou/Pennsylvania State University
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Un equipo de científicos de la Pennsylvania State University desarrolló un dispositivo bioelectrónico impreso en 3D que disminuye la hipertensión mediante una sutil estimulación eléctrica en una arteria principal del organismo. Ese implante, cuyos detalles publicó la revista científica Device, destaca por su fabricación con materiales flexibles que imitan los tejidos biológicos y se adhieren sin necesidad de suturas. Esta innovación tecnológica representa un avance importante frente a los artefactos rígidos tradicionales.

El avance se enfoca en personas que no responden favorablemente a múltiples medicamentos. Al respecto, el profesor Tao Zhou, líder del grupo de ingeniería a cargo del proyecto, ratificó la relevancia del hallazgo al señalar que “para muchos pacientes, incluso tomar una combinación de tres a cinco medicinas no alivia su presión arterial alta”. Por ello, la investigación destaca por su valor informativo y su enfoque en la salud cardiovascular.

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¿Cómo se diseñó el implante CaroFlex y qué revelaron sus primeros ensayos?

El dispositivo médico surgió de la combinación de técnicas de impresión 3D y componentes bioeléctricos de alta flexibilidad, tales como adhesivos especiales e hidrogeles conductores. Esta estructura permite al aparato ceñirse firmemente a la arteria carótida de forma autónoma, lo que elimina la necesidad de emplear puntos de sutura tradicionales. Gracias a esta innovación, el sistema posee la ductilidad necesaria para amoldarse a las pulsaciones y oscilaciones naturales del vaso sanguíneo.

Los exámenes determinaron que el tejido sintético es capaz de elongarse hasta duplicar su magnitud original antes de cualquier fractura física, mientras que el pegamento biológico preserva su efectividad tras un periodo de almacenamiento de seis meses. Luego, los expertos contrastaron estas virtudes operativas con electrodos convencionales con el propósito de medir con exactitud la conductividad y la precisión del enlace en superficies orgánicas simuladas.

Durante la fase de experimentación biológica, los autores del proyecto colocaron el implante en el seno carotídeo de modelos murinos para monitorear su efecto directo sobre la presión arterial en condiciones vivas. A lo largo de las intervenciones, recopilaron el reporte analítico del instrumental en sesiones reguladas de inducción eléctrica.

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¿Cómo transformará CaroFlex el tratamiento de la hipertensión y el futuro de la bioelectrónica?

Los ensayos con modelos animales demostraron que cuatro de las cinco frecuencias eléctricas probadas redujeron la presión arterial en más de 15% en promedio durante las sesiones de estimulación. Esos resultados indican una capacidad efectiva para modular el barorreflejo sin causar daños significativos al tejido circundante. Asimismo, los análisis posteriores al implante revelaron baja inflamación y mínima respuesta inmunológica después de dos semanas de implantación, lo que sugiere que los materiales blandos seleccionados son más biocompatibles que los dispositivos rígidos convencionales.

Los investigadores señalaron que este avance también tiene implicancias para futuras aplicaciones de bioelectrónica personalizada en otras patologías crónicas. La afirmación del equipo subraya el impacto clínico del dispositivo blando frente a las alternativas tradicionales. Al mitigar el rechazo del sistema inmune, esta tecnología abre una posibilidad terapéutica para personas que no responden a los fármacos habituales.

De cara al futuro, los científicos de Penn State planean optimizar el diseño y evaluar el desempeño de CaroFlex en modelos biológicos de mayor tamaño. El propósito central de esta hoja de ruta es iniciar pruebas clínicas en humanos a mediano plazo. Este paso resulta esencial para determinar la seguridad y la eficacia del mecanismo en contextos de alta complejidad médica.

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