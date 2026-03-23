ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impuso una multa de 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/16.500, a Janet Vargas Chávez tras encontrarla brindando servicio de taxi y colectivo informal en el distrito de Lurín.

Propietario del vehículo tendrá que pagar S/11.500

La conductora declaró en Exitosa que la infracción se realizó el 10 de marzo a las 11.44 a. m. y solicitó al presidente del Consejo Directivo de la institución, David Hernández, retirar la sanción. “La entidad me intervino en la esquina de San Pedro, donde me paraba a recoger pasajeros”, recordó.

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Asimismo, precisó que el monto se distribuye en S/11.500 para el propietario de la unidad y S/5.500 para ella. “Soy madre soltera, con eso mantengo a mis hijos y lamentablemente me encontraron colectiveando (...) Me pusieron una papeleta que está fuera de mi alcance, no tengo ese recurso para poder pagar (...). Es mi única herramienta de trabajo. Por favor, apelo a su buen corazón”, refirió.

La trabajadora indicó que llevaba poco tiempo en la actividad y que estaba comprando el automóvil mediante cuotas mensuales durante cuatro años, a través de un contrato simple que no fue firmado por un notario. También señaló que recurrió al transporte informal como medida de urgencia tras haber sido víctima de un asalto mientras laboraba como taxista.

“Estoy muy preocupada (…). Si no fuese así (anular la multa), me metería en un problema con las cuentas y con el dueño del carro. Corro el riesgo de perder el vehículo”, agregó. Por otro lado, Vargas Chávez manifestó su disposición para formalizarse y evitar sanciones similares.

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