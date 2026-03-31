Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este martes 31 de marzo?

Desde las 8 p.m., 12 candidatos debatirán sobre educación, tecnología e innovación, así como empleo, desarrollo y emprendimiento. Los cruces más esperados serán entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. A ellos dos se les sumará Marisol Pérez Tello (Primero la Gente).

Quinto debate Presidencial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición con IA. | Debate Presidencial 2026
Quinto debate Presidencial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición con IA. | Debate Presidencial 2026

Debate presidencial 2026 | Este martes 31 de marzo seguirán las jornadas de debate entre los aspirantes a la presidencia de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril. En esta quinta fecha, 12 candidatos se darán cita en el Centro de Convenciones de Lima (LCC) para exponer sus propuestas en torno a educación, tecnología e innovación, así como empleo, desarrollo y emprendimiento.

PUEDES VER: Encuestas Presidenciales 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan y Carlos Álvarez se pone tercero

Debate presidencial 2026: los candidatos que se presentarán este martes 31 de marzo

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Francisco Diez-Canseco (Perú Acción).

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Además, estarán Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mario Vizcarra (Perú Primero), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado).

¿Cuáles serán los temas del debate presidencial este 31 de marzo del 2026?

En esta segunda fecha de la ronda, el debate estará organizado en dos bloques temáticos: el primero girará en torno a empleo, desarrollo y emprendimiento, y el segundo abordará educación, innovación y tecnología.

Debate presidencial: todos los cruces del martes 31 de marzo

Empleo, desarrollo y emprendimiento
Primer cruceFuerza PopularKeiko Fujimori
Primero la GenteMarisol Pérez Tello
Renovación PopularRafael López Aliaga
Segundo cruceJuntos por el PerúRoberto Sánchez
Unidad NacionalRoberto Chiabra
Perú AcciónFrancisco Diez-Canseco
Tercer cruceProgresemosPaul Jaimes
Partido Patriótico del PerúHerbert Caller
Partido Político Perú PrimeroMario Vizcarra
Cuarto crucePartido Político Nacional Perú LibreVladimir Cerrón
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Partido MoradoMesías Guevara
Educación, innovación y tecnología
Primer crucePerú AcciónFrancisco Diez-Canseco
Partido Político Nacional Perú LibreVladimir Cerrón
ProgresemosPaul Jaimes
Segundo crucePartido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Unidad NacionalRoberto Chiabra
Partido Político Perú PrimeroMario Vizcarra
Tercer crucePrimero la GenteMarisol Pérez Tello
Partido Patriótico del PerúHerbert Caller
Renovación PopularRafael López Aliaga
Cuarto crucePartido MoradoMesías Guevara
Juntos por el PerúRoberto Sánchez
Fuerza PopularKeiko Fujimori

¿Dónde ver el debate presidencial este martes 31 de marzo?

La segunda jornada del debate presidencial continuará este martes 31 de marzo a las 8:00 p. m. y podrá verse en señal abierta a través de TV Perú. Asimismo, los usuarios de Movistar podrán seguirlo en el canal 552 mediante JNE TV.

También estará disponible en formato digital, mediante la transmisión en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.


Notas relacionadas
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez a y otros 8 candidatos lanzan sus propuestas

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez a y otros 8 candidatos lanzan sus propuestas

LEER MÁS
EN VIVO Debate presidencial 2026: sigue minuto a minuto las propuestas de los 12 candidatos de cara a las Elecciones

EN VIVO Debate presidencial 2026: sigue minuto a minuto las propuestas de los 12 candidatos de cara a las Elecciones

LEER MÁS
Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

LEER MÁS
Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

LEER MÁS
Fernando Olivera llama "charlatancito" a Enrique Valderrama y este responde: "Usted encarna la corrupción en el país"

Fernando Olivera llama "charlatancito" a Enrique Valderrama y este responde: "Usted encarna la corrupción en el país"

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Trabajadores del Congreso financian campaña del pacto corrupto

Trabajadores del Congreso financian campaña del pacto corrupto

LEER MÁS
Encuestas Presidenciales 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan y Carlos Álvarez se pone tercero

Encuestas Presidenciales 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan y Carlos Álvarez se pone tercero

LEER MÁS

