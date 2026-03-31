Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este martes 31 de marzo?
Desde las 8 p.m., 12 candidatos debatirán sobre educación, tecnología e innovación, así como empleo, desarrollo y emprendimiento. Los cruces más esperados serán entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. A ellos dos se les sumará Marisol Pérez Tello (Primero la Gente).
- Fernando Olivera recuerda su debate ante Alan García a horas de enfrentarse a Enrique Valderrama
- Intensas negociaciones en el Mindef con funcionarios de la fábrica de cazas F-16
Debate presidencial 2026 | Este martes 31 de marzo seguirán las jornadas de debate entre los aspirantes a la presidencia de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril. En esta quinta fecha, 12 candidatos se darán cita en el Centro de Convenciones de Lima (LCC) para exponer sus propuestas en torno a educación, tecnología e innovación, así como empleo, desarrollo y emprendimiento.
PUEDES VER: Encuestas Presidenciales 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan y Carlos Álvarez se pone tercero
Debate presidencial 2026: los candidatos que se presentarán este martes 31 de marzo
Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Francisco Diez-Canseco (Perú Acción).
Además, estarán Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mario Vizcarra (Perú Primero), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado).
¿Cuáles serán los temas del debate presidencial este 31 de marzo del 2026?
En esta segunda fecha de la ronda, el debate estará organizado en dos bloques temáticos: el primero girará en torno a empleo, desarrollo y emprendimiento, y el segundo abordará educación, innovación y tecnología.
Debate presidencial: todos los cruces del martes 31 de marzo
|Empleo, desarrollo y emprendimiento
|Primer cruce
|Fuerza Popular
|Keiko Fujimori
|Primero la Gente
|Marisol Pérez Tello
|Renovación Popular
|Rafael López Aliaga
|Segundo cruce
|Juntos por el Perú
|Roberto Sánchez
|Unidad Nacional
|Roberto Chiabra
|Perú Acción
|Francisco Diez-Canseco
|Tercer cruce
|Progresemos
|Paul Jaimes
|Partido Patriótico del Perú
|Herbert Caller
|Partido Político Perú Primero
|Mario Vizcarra
|Cuarto cruce
|Partido Político Nacional Perú Libre
|Vladimir Cerrón
|Partido Demócrata Unido Perú
|Charlie Carrasco
|Partido Morado
|Mesías Guevara
|Educación, innovación y tecnología
|Primer cruce
|Perú Acción
|Francisco Diez-Canseco
|Partido Político Nacional Perú Libre
|Vladimir Cerrón
|Progresemos
|Paul Jaimes
|Segundo cruce
|Partido Demócrata Unido Perú
|Charlie Carrasco
|Unidad Nacional
|Roberto Chiabra
|Partido Político Perú Primero
|Mario Vizcarra
|Tercer cruce
|Primero la Gente
|Marisol Pérez Tello
|Partido Patriótico del Perú
|Herbert Caller
|Renovación Popular
|Rafael López Aliaga
|Cuarto cruce
|Partido Morado
|Mesías Guevara
|Juntos por el Perú
|Roberto Sánchez
|Fuerza Popular
|Keiko Fujimori
¿Dónde ver el debate presidencial este martes 31 de marzo?
La segunda jornada del debate presidencial continuará este martes 31 de marzo a las 8:00 p. m. y podrá verse en señal abierta a través de TV Perú. Asimismo, los usuarios de Movistar podrán seguirlo en el canal 552 mediante JNE TV.
También estará disponible en formato digital, mediante la transmisión en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.