Ministro de Justicia recuerda que Pedro Castillo debe subsanar observaciones a su pedido de gracia

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez Borra, indicó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el último pedido de gracia de Pedro Castillo se encuentra en el plazo vigente para subsanar las observaciones por las cuales fue declarado inadmisible el 30 de abril.

'Hay una (solicitud) que fue declarada recientemente (inadmisible) y que todavía se encuentra en el plazo, en el que no sabemos si será subsanada o no la situación por parte de la defensa del solicitante, pero no existen más solicitudes en este momento que tengamos conocimiento en el Ministerio', mencionó.

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Aclaró que el pedido fue rechazado por cuestiones de 'forma', pero que lo más probable es que se mantenga en calidad de inadmisible.

'Hay un plazo de subsanación en el último caso que se ha presentado (de Pedro Castillo) que todavía está vigente, pero hasta el momento la defensa no ha presentado ninguna subsanación, han transcurrido ya varios días. Entonces, lo más probable es que quizá ocurra lo mismo que en anteriores ocasiones', explicó.

En ese sentido, resaltó que no se puede otorgar una gracia presidencial de forma arbitraria.

'Tiene que haber una solicitud y las gracias presidenciales tienen también requisitos y no se pueden dar de manera arbitraria. Por ejemplo, si se trata de un procesado que se encuentra con una situación médica, tiene que ser una situación grave, terminal; y si es una gracia común tendría que cumplirse que su período de investigación se haya duplicado el plazo establecido y no se haya dado una sentencia. Entonces ya ustedes podrán, sobre eso, sacar sus conclusiones si él podría acogerse o no a una gracia de este tipo', anotó.

Ministro aclaró que no interviene en los procesos de gracias presidenciales

Durante su participación, además, señaló que, en su calidad de ministro, no interviene en las decisiones adoptadas por la Comisión de Gracias Presidenciales. Añadió que su función consiste en asegurar el cumplimiento estricto de la ley y velar por que las instituciones actúen conforme al Estado de derecho.

Asimismo, precisó que dicha comisión opera como un órgano autónomo y de carácter técnico encargado de revisar detalladamente cada expediente presentado. En esa línea, enfatizó que no se trata de una instancia dedicada a otorgar gracias presidenciales o indultos de manera discrecional.

También indicó que las recomendaciones favorables emitidas por la comisión requieren el voto unánime de todos sus integrantes. Según explicó, estas decisiones no dependen de una sola persona ni de un determinado sector, sino de un colegiado que desarrolla una evaluación estrictamente técnica.