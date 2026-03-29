Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

La Municipalidad de Lima anuncia la clausura del Estadio Nacional el 29 de marzo, según imágenes de Canal N. | composición LR

La Municipalidad de Lima anuncia la clausura del Estadio Nacional el 29 de marzo, según imágenes de Canal N. | composición LR

La Municipalidad de Lima dispuso la clausura temporal del Estadio Nacional tras constatar reiterados incumplimientos a la normativa municipal durante eventos realizados los días 27 y 28 de marzo.

La medida fue ejecutada este domingo 29 de marzo por la Gerencia de Fiscalización y Control, en aplicación de la Ordenanza N.° 2200-MML. Según la comuna, las inspecciones evidenciaron faltas vinculadas al exceso de ruido, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y afectación a la tranquilidad de los vecinos.

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MML asegura reincidencias y multa por más de S/100.000

De acuerdo con la autoridad edil, previamente se había emitido una exhortación formal a la administración del recinto, en la que se advertía sobre la obligación de respetar horarios, niveles máximos de emisión sonora y condiciones de orden, seguridad y limpieza. Sin embargo, estas disposiciones no habrían sido cumplidas.

Como resultado de las infracciones, la municipalidad inició procedimientos administrativos sancionadores que suman un total de S/110.000 en multas. Entre ellas, se incluyen sanciones por incumplir el horario declarado de los eventos, permitir la alteración del orden público y no realizar la limpieza de los espacios públicos tras las actividades.

¿Hasta cuándo será el cierre?

La clausura fue ejecutada con apoyo de serenazgo, colocándose afiches en los accesos del recinto. La entidad administradora del estadio deberá presentar sus descargos en un plazo de 48 horas para evaluar el levantamiento de la medida.

La Municipalidad de Lima señaló que esta acción busca garantizar el respeto a las normas, el orden público y la convivencia vecinal en espacios de alta concurrencia.