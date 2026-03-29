HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

El cierre temporal fue anunciado por la autoridad edil luego de identificar que no se subsanaron observaciones anteriores durante eventos musicales.

La Municipalidad de Lima anuncia la clausura del Estadio Nacional el 29 de marzo, según imágenes de Canal N.
La Municipalidad de Lima anuncia la clausura del Estadio Nacional el 29 de marzo, según imágenes de Canal N. | composición LR

La Municipalidad de Lima dispuso la clausura temporal del Estadio Nacional tras constatar reiterados incumplimientos a la normativa municipal durante eventos realizados los días 27 y 28 de marzo.

La medida fue ejecutada este domingo 29 de marzo por la Gerencia de Fiscalización y Control, en aplicación de la Ordenanza N.° 2200-MML. Según la comuna, las inspecciones evidenciaron faltas vinculadas al exceso de ruido, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y afectación a la tranquilidad de los vecinos.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
larepublica.pe

PUEDES VER: Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

lr.pe

MML asegura reincidencias y multa por más de S/100.000

De acuerdo con la autoridad edil, previamente se había emitido una exhortación formal a la administración del recinto, en la que se advertía sobre la obligación de respetar horarios, niveles máximos de emisión sonora y condiciones de orden, seguridad y limpieza. Sin embargo, estas disposiciones no habrían sido cumplidas.

Como resultado de las infracciones, la municipalidad inició procedimientos administrativos sancionadores que suman un total de S/110.000 en multas. Entre ellas, se incluyen sanciones por incumplir el horario declarado de los eventos, permitir la alteración del orden público y no realizar la limpieza de los espacios públicos tras las actividades.

PUEDES VER: Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

lr.pe

¿Hasta cuándo será el cierre?

La clausura fue ejecutada con apoyo de serenazgo, colocándose afiches en los accesos del recinto. La entidad administradora del estadio deberá presentar sus descargos en un plazo de 48 horas para evaluar el levantamiento de la medida.

La Municipalidad de Lima señaló que esta acción busca garantizar el respeto a las normas, el orden público y la convivencia vecinal en espacios de alta concurrencia.

Notas relacionadas
¿Estadio Monumental será sancionado tras presunto acto discriminatorio? Esto indica el nuevo reglamento de la Liga 1

¿Estadio Monumental será sancionado tras presunto acto discriminatorio? Esto indica el nuevo reglamento de la Liga 1

LEER MÁS
Álex Valera sobre el presunto caso de racismo en el Estadio Monumental: "Yo escuché que gritaban 'Tunche'"

Álex Valera sobre el presunto caso de racismo en el Estadio Monumental: "Yo escuché que gritaban 'Tunche'"

LEER MÁS
Universitario arrancó con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato: venció 2-0 a ADT

Universitario arrancó con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato: venció 2-0 a ADT

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

LEER MÁS
Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Joven dentista sin brevete atropella a comerciante y se da a la fuga en Trujillo: víctima permanece en UCI

Joven dentista sin brevete atropella a comerciante y se da a la fuga en Trujillo: víctima permanece en UCI

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Senegal manda mensaje a Mano Menezes tras superarlo en amistoso internacional: "Es una buena selección de Perú"

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

Sociedad

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 6 planchas presidenciales no presentaron informe de gastos en campaña ante la ONPE

Intensas negociaciones en el Mindef con funcionarios de la fábrica de cazas F-16

La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025