La entidad también indicó los turnos de los buses y taxis. | Foto: Difusión.

La entidad también indicó los turnos de los buses y taxis. | Foto: Difusión.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó a la ciudadanía sobre los horarios especiales de los principales servicios de movilidad en Lima y Callao con motivo del feriado de Semana Santa. La medida busca garantizar que las personas usuarias puedan planificar sus desplazamientos de manera eficiente y segura durante el jueves dos y viernes tres de abril.

Horarios especiales

El Metropolitano modificará su rutina habitual de circulación. Las unidades regulares operarán de la siguiente manera:

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Rutas A, B y C: desde las 5.30 a. m. hasta las 10.30 p. m.

Expreso 1: desde las 6.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.

Expreso 5: desde las 6.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Alimentadores: desde las 5.30 a. m. hasta las 11.00 p. m.

Por su parte, el Lechucero operará con normalidad los días viernes y sábado, de 11.30 p. m. a 4.00 a. m. La entidad recomienda a las personas usuarias anticipar sus viajes y respetar las indicaciones del personal a bordo y en las estaciones para evitar contratiempos.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao ajustará la frecuencia de trenes durante los dos feriados para priorizar las franjas con mayor demanda. La empresa señaló que el servicio comenzará a marchar a las 5.50 a. m. y cerrará alrededor de las 10.00 p. m., con intervalos de paso de cinco a 10 minutos el dos de abril y de 7,5 a 15 minutos el tres de abril.

Por otro lado, la Línea 2 trabajará de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. Los corredores complementarios estarán activos desde las 5.00 a. m. hasta las 11.00 p. m. con normalidad, mientras que el Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios habituales.

La institución indicó que el transporte regular funcionará de 4.30 a. m. a 12.00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda, y que los taxis autorizados lo harán las 24 horas del día.

Finalmente, las autoridades recordaron que el sábado cuatro y domingo cinco de abril los servicios volverán a su programación regular.

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