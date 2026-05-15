Poder Judicial archiva investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral del 2011

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El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó archivar la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por recibir dinero de la constructora Odebrecht para la campaña electoral del 2011, a través de diversas transferencias bancarias, que luego se introdujeron en la contabilidad del partido político Peruanos por el Cambio mediante falsos aportantes.

La resolución judicial, en un recurso denominado excepción de improcedencia de acción, considera que no se concretó el delito, pues no se produjo el resultado de dificultar la identificación del origen del dinero. Por el contrario, los aportes se canalizaron a través del sistema financiero formal, en los bancos JP Morgan y Scotiabank.

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“El hecho que el dinero se haya movilizado a través de las cuentas personales de los investigados y no de la organización política no implica que se haya dificultado el descubrimiento de dicho dinero, debido a que los pagos fueron hechos a través del sistema bancario y como tal se podía rastrear su origen (…), siguiendo el reciente lineamiento jurisprudencial fijado por la Corte Suprema”, precisa el magistrado.

Resolución del juez Richard Concepción a favor de PPK

Aportes bancarizados

El Ministerio Público formuló cargos contra PPK y otros por aportes de dinero de fuente ilícita por la suma de US$300.000 para la campaña política del partido del peticionante, involucrando a varias personas durante el 2011, así como por haber efectuado una transferencia bancaria de US$50.000 a través de la empresa Westfield Capital Ltd. a la cuenta de María Mónica Tania Vallejos López para la campaña política, precisa la resolución.

La fiscalía precisó que Kuczynski Godard “habría utilizado para su campaña política presidencial en las elecciones del año 2011, dinero cuyo origen ilícito debía presumir, toda vez que, como líder de la organización criminal a su mando, determinó la circunstancias de tiempo y modo en el cual la investigada Susana María De La Puente Wiesse recibió por encargo suyo, en oportunidades distintas y en sobres o maletas -aparentemente tipo gimnasio-, la suma aproximada de US$ 300,000, provenientes del área de operaciones estructuradas de la empresa ODEBRECHT, esto es, de manera directa y sin utilizar el sistema financiero nacional”

“Asimismo, se atribuye al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard el haber realizado presuntamente, una transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en dólares del Banco de Crédito del Perú N° 193-09457851-1-83 de la investigada María Mónica Tania Vallejos López por la suma de US$ 50,000, utilizando para dicho acto a la empresa Westfield Capital Ltd., persona jurídica que sería de propiedad del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, dinero que sería parte del que habría entregado la empresa Odebrecht para la campaña de las elecciones presidenciales del año 2011, y que habría sido utilizado como ingresos y gastos de campaña de la organización política Alianza por el Gran Cambio”.

A partir de ello, el magistrado concluye que el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard no cometió el delito de lavado de activos agravado. “En consecuencia, debe declararse fundada la petición de improcedencia de acción deducida por el solicitante, respecto a dicho delito”. Llega a esta conclusión al establecer que el delito de lavado de activos requiere la intención de ocultar el origen del dinero, lo que no se dio en este caso, pues las entregas se hicieron a través del sistema bancario, lo que permite rastrear su origen.

“En efecto, de una evaluación del relato incriminatorio se ha logrado identificar la actividad criminal previa [dinero que sería parte del que habría entregado la empresa Odebrecht, proveniente de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht], los actos de lavados [materializado en la transferencia bancaria que hizo el investigado a través de su empresa Westfield Capítal Ltd. a favor de la investigada María Mónica Tania Vallejos López por la suma de US$ 50,000 dólares americanos, el cual fue utilizado como ingresos y gastos de campaña de la organización política Alianza por el Gran Cambio] y la comisión por parte del investigado como líder de la organización criminal”, puntualiza la resolución judicial.

Consecuencias

Es preciso señalar que el Ministerio Público ha iniciado diversas investigaciones por lavado de activos contra el expresidente Kuczynski Godard, por lo que, si bien esta decisión judicial es una buena noticia para él, todavía subsisten otras investigaciones y acusaciones por el mismo delito referido a otros aportes y hechos.

Por mencionar dos casos, la fiscalía ha solicitado una pena de 35 años de cárcel por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$12 millones de la constructora brasileña Odebrecht, a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA, Rutas de Lima, entre otros proyectos en el Estado. En este caso están incluidos su secretaria y chofer, a quienes la fiscalía incorporó para tener tres personas y poder acusarlo de organización criminal.

Al excandidato presidencial Kuczynski Godard también se le atribuye haber blanqueado fondos de origen ilícito por US$3 millones 478.129 provenientes de actos de corrupción que habría cometido desde 1966 hasta 2015, a favor de diversas empresas petroleras y de hidrocarburos, como Ternium, Ternium Investment y Tenaris.

En muchos de estos casos, los aportes están bancarizados, por lo que sus abogados podrían pedir que también se archiven si se siguen los mismos criterios expuestos por el juez de investigación preparatoria nacional. Otros políticos procesados por lavado de activos también pedirán recibir el mismo trato jurídico. Veremos si los jueces no hacen diferencias por colores políticos, posición social o por tratarse de figuras públicas.