Exfuncionario del INPE condenado por extorsión a familiar de interno | Foto: La República (archivo)

Exfuncionario del INPE condenado por extorsión a familiar de interno | Foto: La República (archivo)

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Ronald Cárdenas, extécnico de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida tras ser hallado responsable de solicitar S/500 a la esposa de un interno a cambio de evitar su traslado a un penal de mayor peligrosidad. El caso fue acreditado por el Ministerio Público, que determinó que el exservidor abusó de su cargo en el Establecimiento Penal Transitorio de Lima, en Ancón II.

Según la investigación fiscal, el sentenciado se hizo pasar como “Alcaide Rony” para contactar a la familiar del interno recientemente ingresado y exigir el pago mediante un depósito por aplicativo. La amenaza consistía en que, de no cumplir con la entrega del dinero, el interno sería trasladado a un penal de alta peligrosidad donde su vida e integridad correrían riesgo.

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Las pruebas incluyeron el levantamiento del secreto bancario, registros de llamadas y mensajes de WhatsApp en los que incluso confirmó la recepción del dinero con la frase: “Está usted servida”.

Condena y medidas impuestas

El Poder Judicial dictó cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por tres años de periodo de prueba, además de reglas de conducta estrictas. Asimismo, se dispuso su inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público, el pago de 241 días multa y una reparación civil de S/6,000 a favor del Estado.

En caso de incumplir las condiciones impuestas o no pagar la reparación civil, la sentencia podría ser revocada y pasar a cumplimiento efectivo en prisión, según lo establecido en el fallo judicial.