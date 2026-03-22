La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La Municipalidad Metropolitana de Lima informa sobre el progreso de la Vía Expresa Grau, un corredor vial de 2,8 km. | Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima informa sobre el progreso de la Vía Expresa Grau, un corredor vial de 2,8 km. | Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó sobre el avance de la Vía Expresa Grau, un corredor vial de 2,8 kilómetros que busca integrar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. El proyecto fue supervisado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en Lima Metropolitana, como parte del seguimiento a la ejecución de la megaobra.

Según la comuna, la intervención apunta a mejorar la conexión de los sistemas de transporte masivo mediante cuatro estaciones y un esquema de operación con tecnología de gestión de tránsito. En el reporte municipal se incluyeron metas de obra, porcentajes de ejecución y el calendario de los siguientes frentes de trabajo, además de coordinaciones previstas con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para su puesta en marcha.

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Vía Expresa Grau: avance del corredor de 2,8 km, estaciones y próximos hitos de obra

La MML indicó que el corredor contempla las estaciones del Metropolitano Abancay, Andahuaylas, Parinacochas/Huánuco y una de transferencia que permitirá el enlace con la Línea 1. En el balance presentado, se señala que la de Abancay registra 90% de avance y la Andahuaylas llega a 95%, con labores centradas en el montaje de estructuras metálicas en las áreas de embarque y vestíbulos.

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En cuanto a la infraestructura vial, el municipio reportó la culminación del pavimento de 2,8 km de pistas de concreto en el tramo completo del corredor, entre la Plaza Grau y el jirón Junín. Para la estación Parinacochas/Huánuco, se anunció el inicio de excavaciones la semana siguiente. Además, las veredas del tramo a nivel, en medio de los jirones Lucanas y Junín, presentan un progreso de 50%.

Interconexión Metropolitano–Línea 1: así será la estación de transferencia y el viaducto peatonal

La comuna también señaló que en febrero de 2026 comenzó la construcción de la estación de transferencia, diseñada para facilitar el cambio entre el Metropolitano y la Línea 1. Este punto de conexión incluirá un viaducto peatonal que permite el acceso de usuarios hacia el tren eléctrico, dentro del esquema de integración planteado en el eje Grau.

Como obras complementarias, la MML reportó avances en arborización y acondicionamiento urbano. En el tramo Plaza Grau-jirón Junín se registra un 80% de progreso en la siembra de 160 palmeras y 360 guaranguays, y se prevé la instalación de enredaderas y cubresuelos en enero. También se anunció la apertura, en los días siguientes, de vías principales y auxiliares en el sector de avenida Aviación y jirón Junín, en sentido este-oeste, que busca mejorar la circulación ante el incremento de tránsito por las celebraciones de fin de año.

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