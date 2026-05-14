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Sociedad

¡Adiós a las largas colas! Guía para tramitar duplicado de DNI electrónico desde tu celular o laptop en menos de 5 minutos

Los usuarios pueden realizar el pago, validar su identidad con la aplicación DNI Biofacial y seleccionar el lugar de recogida. Este avance busca simplificar el acceso al servicio en pocos minutos.

Este procedimiento únicamente aplica para documentos vigentes; si el DNI venció, corresponde realizar una renovación de carné.
Este procedimiento únicamente aplica para documentos vigentes; si el DNI venció, corresponde realizar una renovación de carné. | Foto: composición LR
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El trámite para obtener el duplicado de DNI electrónico ya puede realizarse completamente por internet y sin acudir a una oficina de Reniec. Las personas que perdieron su carné de identidad azul o fueron víctimas de robo tienen la posibilidad de gestionar este procedimiento desde su celular Android y una laptop, siempre que el documento aún se encuentre vigente.

A través de la plataforma virtual del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, los usuarios pueden efectuar el pago, validar su identidad mediante la aplicación DNI Biofacial y seleccionar la oficina donde recogerán la nueva cédula electrónica. El proceso busca reducir las largas colas y facilitar el acceso al trámite digital en pocos minutos.

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¿Cómo hacer el trámite virtual del DNI electrónico paso a paso?

Para iniciar el trámite del duplicado de DNI electrónico, primero se debe realizar el pago de la tasa administrativa de S/30. Este monto puede cancelarse mediante plataformas digitales o de manera presencial.

  • Los ciudadanos que opten por hacer el procedimiento virtual deben seguir los siguientes pasos:
  • Realizar el pago en Págalo.pe, Yape, Banco de la Nación o agentes BCP.
  • En caso de usar Yape, generar previamente un ticket desde la página de Reniec.
  • También se puede pagar directamente durante el trámite virtual con tarjeta de crédito o débito.
  • Descargar la aplicación DNI Biofacial en un celular Android.
  • Ingresar a la app y seleccionar la opción 'emisión por primera vez del DNI electrónico'.
  • Seguir todas las indicaciones para registrar correctamente la fotografía biométrica.
  • Verificar que la imagen cumpla con los requisitos solicitados por Reniec para evitar observaciones.

La fotografía biofacial será utilizada para validar la identidad del ciudadano antes de continuar con el proceso del duplicado de DNI electrónico en línea.

Reniec: cómo completar la solicitud del DNI electrónico desde casa

Luego de registrar la fotografía biométrica, el usuario debe ingresar desde una laptop a la plataforma virtual de Reniec para completar la solicitud del DNI electrónico.

Los siguientes pasos corresponden a la segunda etapa del trámite:

  • Acceder a la sección 'Trámites virtuales' en la página oficial de Reniec.
  • Seleccionar la opción 'duplicado de DNI azul a electrónico'.
  • Hacer clic en 'empezar trámite'.
  • Aceptar los términos y condiciones del sistema.
  • Ingresar los datos personales para la validación de identidad.
  • Actualizar la información obligatoria, como domicilio, estado civil y fotografía.
  • Guardar cada cambio realizado antes de continuar.
  • Confirmar que todos los datos registrados sean correctos.
  • Registrar los datos de contacto.
  • Elegir la oficina de Reniec donde se recogerá el nuevo DNI electrónico.
  • Verificar que el pago aparezca registrado en el sistema o realizarlo en ese momento con tarjeta.

Finalmente, el ciudadano podrá hacer seguimiento del trámite desde la página web de Reniec. Cuando el estado figure al 100%, deberá acudir a la oficina seleccionada para recoger el DNI electrónico.

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