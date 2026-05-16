Precio del dólar hoy sábado 16 de mayo de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar HOY, sábado 15 de mayo, según las casas de cambio. | Foto: Composición LR