El inicio del proceso contractual está previsto para el inicio del 2027; sin embargo, la fecha para la incorporación de las mejores aún no es clara. | Composición LR | Difusión

El inicio del proceso contractual está previsto para el inicio del 2027; sin embargo, la fecha para la incorporación de las mejores aún no es clara. | Composición LR | Difusión

Más de quince años después del inicio de sus operaciones, el Metropolitano de Lima sigue siendo un problema para muchos de sus usuarios. Con una vida útil agotada y más de 1.000.000 de kilómetros recorridos, los vehículos requieren una renovación urgente para mejorar la calidad del servicio que, a diario, transporta hasta 500.000 pasajeros.

Para dar respuesta a la demanda, se planifica la adquisición de 60 nuevos autobuses y la mejora de las 42 estaciones existentes. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha solicitado un crédito de US$200 millones al Banco Mundial, el cual está en proceso de desembolso, que se completaría recién entre fines del 2026 y principios de 2027.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Aunque desde 2024 la ATU anunció la incorporación de las nuevas unidades de forma gradual durante el segundo semestre de 2025, esto nunca se hizo realidad. Según Omar Revolledo, exdirector de la entidad, la falta de acuerdos entre las concesionarias complicó la renovación de la flota. "El retraso se debe al tipo de contrato. Las cuatro empresas deben ponerse de acuerdo para incorporar la misma cantidad de buses y mantener el equilibrio", explicó a La República.

PUEDES VER: ATU garantiza el abastecimiento total de gas natural para su flota del Metropolitano y corredores complementarios

Incertidumbre sobre la renovación de la flota

Aunque la modernización de la flota del Metropolitano es crucial, hasta la fecha solo existen proyecciones para mejorar el sistema de transporte segregado. El proyecto depende de un crédito del Banco Mundial, que, según la ATU, ya donó US$500.000 para acelerar la elaboración del perfil técnico de la modernización. El plan contempla la renovación de estaciones, terminales y patios de maniobras, así como la implementación de un nuevo software para gestionar las unidades que se incorporarán de manera progresiva. Sin embargo, dos años después de que se presentaron los nuevos vehículos, solo existen estimaciones.

Presentación de los nuevos buses por parte de la concesionaria Lima Bus. Foto: ATU

Mientras se lleva a cabo el proceso de desembolso, la entidad asegura que "el proyecto de mejora no comienza desde cero", ya que se dispone de un diagnóstico del sistema y hojas de ruta que sirven como "evidencia sólida y comparable con estándares internacionales". No obstante, según el cronograma, los procesos contractuales no comenzarán hasta finales de 2026 o principios de 2027, lo que permitiría la incorporación gradual de las nuevas unidades, aunque su implementación se había prometido para mediados de 2025.

De igual manera, la institución destaca que se necesita una modificación estructural y un consenso técnico y financiero entre las concesionarias para asegurar la viabilidad y modernización de la infraestructura. Mientras estos acuerdos no se concreten, la llegada de la nueva flota no será posible. Según Revolledo, las cuatro concesionarias deben adquirir el mismo número de vehículos cada una para no afectar la distribución de ingresos entre ellas.

"Si una empresa quiere añadir diez buses más, las demás deben hacer lo mismo. Es por eso que cuando no se ponen de acuerdo, no pueden incorporar los nuevos vehículos. Sé que la empresa peruana Lima Bus ha estado intentando introducir unidades con características distintas, como aire acondicionado", comentó el exdirector de ATU.

PUEDES VER: Corredor rosado arrancará sin buses nuevos en el Callao

Urgente renovación de la flota

Revolledo subrayó que siempre ha sido urgente el cambio de la flota, especialmente porque muchos de los vehículos ya han cumplido su tiempo de vida, y la deficiente calidad en los viajes genera constantes quejas entre los pasajeros. "Es esencial renovarlos cuando terminan su vida útil. Aunque el número de fallos mecánicos ha sido bajo, el diseño del Metropolitano genera embotellamientos cuando uno de ellos se detiene", explicó.

Entre las mejoras proyectadas tras el crédito de $200 millones se contempla la renovación de la flota de buses y estaciones. Foto: ATU.

Además, señaló que los numerosos cruces en las rutas provocan retrasos en los viajes, y durante la temporada de verano, la temperatura interna de los buses aumenta debido a la falta de sistemas de refrigeración. "Las unidades no están preparadas para instalar equipos de enfriamiento. Ahora, en verano, los problemas son mayores", agregó.

Si el préstamo del Banco Mundial no se concreta, las mejoras en la infraestructura y la renovación de la flota podrían verse retrasadas, lo que pospondría nuevamente la introducción de las nuevas unidades. "Hemos cumplido con los requisitos técnicos exigidos por el Banco, que ya ha enviado la información necesaria para avanzar en el proyecto integral (...) Esperamos concretar el crédito en el menor tiempo posible", aseguró un vocero de la ATU a nuestro medio.

Sin una fecha definida

Revolledo explicó que cuando se presentó la propuesta de implementar mejoras, la ATU confiaba en el compromiso de las concesionarias inicialmente. "En el sector privado, lo económico es lo primordial y probablemente no hayan obtenido las ganancias esperadas. Pero estoy seguro de que Lima Bus (una de las concesionarias) ya está en proceso de adquirir estos vehículos a través de MODASA", detalló.

También agregó que la nueva flota será diferente a los actuales y que para retirar las unidades viejas será necesario un nuevo proyecto, el cual podría tardar unos seis meses más desde que se concreta el desembolso. "Debemos recurrir a la banca internacional porque el Metropolitano tiene un historial crediticio deficiente debido a un préstamo del Estado peruano que aún no ha sido saldado", concluyó el exdirector, quien salió del cargo en mayo del 2024 cuando el proyecto de renovación ya había sido anunciado.

¿Cómo serían los nuevos buses del Metropolitano?

De acuerdo a la presentación realizada en agosto del 2024, las nuevas unidades tendrán una longitud de 18,5 metros, un ancho de 2,56 metros y una altura de 3,33 metros, lo cual iba a permitir el transporte de hasta 164 pasajeros (47 sentados y 117 de pie). Asimismo, iba a contar con ocho asientos preferenciales y equipados con cinturones de seguridad.

Entre todas las características, destacaba la incorporación de tres cámaras de seguridad (dos en la parte delantera y una trasera). Además, iban a estar equipadas con 18 puertos de carga USB para los pasajeros, un sistema de aire acondicionado y un purificador que eliminaría microbios en el ambiente. "Lima Bus Internacional, una de las empresas operadoras del Metropolitano, se ha comprometido a renovarlos gradualmente con los más altos estándares de calidad y seguridad", sostuvo la presidenta ejecutiva de ATU, Marybel Vidal durante su gestión hace dos años.

Por su parte, el representante de la ATU precisó que, una vez iniciado el proceso de renovación, las unidades actuales que cumplan con su ciclo operativo serán evaluadas conforme a lo establecido en los contratos de concesión y la normativa vigente para, finalmente, pasar al chatarreo tras más de una década.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.