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Política

Cardenal Carlos Castillo sobre protesta universitaria: "Educar no es negociar; los universitarios no son clientes"

Tras los reclamos por el alza de pensiones en la PUCP, el cardenal señaló que ya existe un proceso de diálogo para "corregir los errores". Además, rechazó la reelección de autoridades en San Marcos.

Cardenal Carlos Castillo señaló que ya existe una mesa de diálogo para abordar las demandas de los alumnos de la PUCP.
Cardenal Carlos Castillo señaló que ya existe una mesa de diálogo para abordar las demandas de los alumnos de la PUCP. | Andina
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La aprobación de la reforma que reduce las escalas de pago de nueve a cuatro categorías y eleva el costo de las pensiones en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desató protestas estudiantiles en demanda de diálogo con las autoridades. En medio de esta controversia, el periodista Eddie Fleischman afirmó que los alumnos de universidades privadas son solo "clientes" que deben pagar sin reclamar, ya que “no tienen el derecho ni la facultad de imponer nada”. Esta postura fue rechazada por el cardenal Carlos Castillo, quien respaldó el reclamo de los universitarios al recordar el lema que repetían durante las manifestaciones: “Somos estudiantes, no clientes”.

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Durante una entrevista en RPP, el arzobispo de Lima cuestionó la forma empresarial de ver la educación. "La vez pasada vi un periodista que estaba hablando de que los universitarios de las universidades privadas son clientes, no son estudiantes, y eso no puede ser”. Para la autoridad religiosa, la educación va más allá de los intereses económicos. Por ello, recordó que tiene 36 años como profesor en la Universidad Católica y defendió la visión de la institución: "educar no es negociar, educar es formar a la persona".

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La manifestación universitaria empezó por los cambios en los costos de las pensiones. El cardenal Castillo recordó que el artículo 152 del estatuto de la PUCP manda ayudar económicamente al alumno y, por esa razón, explicó que "el sistema de escalas es institutivo". El prelado señaló que cambiar este beneficio genera discrepancias. Sin embargo, mencionó que los estudiantes y las autoridades ya dialogan en una nueva comisión. Este grupo buscará "ver en qué aspecto se ha cambiado el punto central" y corregir los errores cometidos.

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Por otro lado, el arzobispo pidió que las movilizaciones sean pacíficas. Él defiende que los jóvenes reclamen con razones justas cuando la universidad se equivoca, pero rechaza tajantemente la violencia. "Les pido a los muchachos que tengan consideración de no hacer nada que sea violento o constrictivo de la vida universitaria". Para el cardenal, los problemas económicos de la institución se deben resolver con buena voluntad y mediante un diálogo tranquilo entre ambas partes.

La autoridad religiosa también se refirió a las protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Como exalumno de esta universidad, defendió su institucionalidad y rechazó los intentos de cambiar las reglas para buscar la reelección de las autoridades actuales. "Esa insistencia en que haya reelección cuando en las universidades nacionales... el sentido democrático tiene que respetarse. Esos cambios a última hora para permitir reelecciones ya sabemos que no conducen a San Marcos", advirtió.

El cardenal también lamentó que en el sistema actual haya una ambición más económica en la educación. "Estamos siendo tomados por una avalancha de búsqueda de dinero por todos lados, y de destrucción de las bases mismas de la propia educación, porque se está sustituyendo por el negocio", denunció. También agregó que existen muchas "universidades que son solamente negocio" y que engañan a los jóvenes con títulos que no sirven para buscar trabajo.

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Frente a esta crisis, Castillo concluyó que la solución no es ignorar a los estudiantes, sino darles el espacio correcto que les corresponde. Para el prelado, el país necesita de manera urgente "una reforma radical de la calidad educativa". Finalmente, explicó que este cambio estructural solo funcionará si se realiza con tranquilidad y se garantiza una "participación efectiva" de los alumnos en sus propios campus.

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