Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Sociedad

Demoras y largas filas en estación Javier Prado del Metropolitano por bus malogrado en hora punta

El incidente obligó a desviar temporalmente algunas unidades del Metropolitano hacia la vía mixta, mientras el personal operativo trabaja en retirar el vehículo varado.

Cientos de pasajeros esperan en largas filas en la estación Javier Prado del Metropolitano.
Cientos de pasajeros esperan en largas filas en la estación Javier Prado del Metropolitano.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio del Metropolitano presentó interrupciones la noche de este martes, luego de que una unidad quedara inmovilizada cerca de la estación Javier Prado, ubicada en la Vía Expresa Paseo de la República.

El vehículo averiado bloqueó el paso de otras unidades que se desplazaban desde el sur hacia el norte, especialmente en dirección a la estación Central. Ante esta situación, algunos buses fueron desviados temporalmente hacia la vía mixta para mantener la continuidad del servicio, mientras el personal operativo realizaba las acciones necesarias para retirar la unidad y restablecer el flujo normal del transporte.

lr.pe

El comunicado del ATU tras registrarse el caos en estaciones del Metropolitano por bus varado

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, los servicios Expreso y el regular C registraron retrasos tras el incidente, por lo que de manera provisional, algunas unidades del Metropolitano de Lima fueron desviadas para circular por la vía mixta mientras se solucionaba el problema en la estación.

lr.pe

Usuarios del Metropolitano de Lima reportaron largas esperas en distintas estaciones, entre ellas la estación México, donde varios pasajeros señalaron que llevaban un tiempo prolongado aguardando la llegada de buses debido a las demoras registradas en el servicio.

lr.pe

“Debido a un bus varado a la altura de la estación Javier Prado en la vía expresa, los servicios expresos y regular C del Metropolitano presentan demoras con dirección a Estación Central. Los buses vienen circulando de manera temporal por la vía mixta”, compartió ATU en sus redes sociales.

El malestar de muchos usuarios por el bus varado en Javier Prado

Ante esta situación, varios cibernautas reaccionaron en la publicación realizada en la cuenta de X de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, expresando su preocupación y enojo por las demoras registradas en el servicio del Metropolitano de Lima.

“Estamos esperando como dos horas y no hay buses. Mucha gente está esperando en la estación México”, tuiteó un usuario que se encontraba en la zona.

Además de las estaciones mencionadas, los retrasos también se extendieron a otras paradas del Metropolitano de Lima, como Andrés Reyes y Canadá, donde igualmente se evidenciaron demoras y acumulación de pasajeros en los andenes.

El comunicado del ATU tras el incidente en la avenida Javier Prado. Foto: X - ATU

El comunicado del ATU tras el incidente en la avenida Javier Prado.

