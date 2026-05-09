De Marina Park a Marina City Center: recordado espacio comercial en San Miguel ya cuenta con un nuevo megaproyecto, ¿de qué trata y cuándo estará listo?

Marina Park, en San Miguel, será transformado en Marina City Center, un megaproyecto que combinará viviendas, oficinas, un hotel y zonas comerciales, con entrega total en abril de 2027. | Foto: Marina City Center/difusión/Composición LR

Marina Park, en San Miguel, será transformado en Marina City Center, un megaproyecto que combinará viviendas, oficinas, un hotel y zonas comerciales, con entrega total en abril de 2027. | Foto: Marina City Center/difusión/Composición LR

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El antiguo terreno donde funcionó Marina Park, en el distrito limeño de San Miguel, se transformará en Marina City Center, un megaproyecto inmobiliario de uso mixto que incluirá viviendas, oficinas, hotel y una amplia zona comercial. La iniciativa avanza por etapas y tiene prevista su entrega total para abril del 2027, según el cronograma oficial del desarrollo urbano.

El proyecto busca reactivar una de las zonas más conocidas del distrito, que durante años permaneció en abandono tras el cierre del antiguo centro de entretenimiento. La propuesta contempla la construcción de cuatro torres interconectadas mediante áreas verdes y espacios de servicios orientados tanto a residentes como a visitantes.

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Así será Marina City Center y cuáles serán sus principales espacios

Marina City Center contará con tres torres residenciales y una cuarta destinada a hotel y oficinas premium. Además, el complejo incorporará un parque privado de 2.400 metros cuadrados exclusivo para los residentes, así como áreas comunes diseñadas para actividades recreativas y laborales.

Entre los servicios previstos figuran espacios de coworking, gimnasio, piscina y zona para la infancia. El desarrollo también integrará áreas comerciales en el primer nivel con el objetivo de generar movimiento económico permanente y mejorar la dinámica urbana en San Miguel.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo autorizó al proyecto a acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV mediante una resolución ministerial publicada en enero del 2026. Esta medida respalda una inversión superior a US$9,3 millones, sin considerar impuestos, destinada a bienes y servicios vinculados directamente con la construcción.

Estas son las marcas confirmadas que llegarán al nuevo complejo de San Miguel

El área comercial de Marina City Center ya tiene asegurada la presencia de varias marcas que operarán dentro del complejo. Entre las confirmadas se encuentran Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda, Farmacias Peruanas, María Almenara, Coolbox y Don Mamino.

Además, el proyecto sumará a Hilton en el ámbito hotelero, lo que reforzará la oferta de servicios y alojamiento en el entorno urbano. La integración de comercio, viviendas y oficinas aspira a situar al complejo como uno de los nuevos referentes de San Miguel.

Actualmente, el desarrollo ya concretó la entrega de su primera torre residencial y continúa con las siguientes etapas de construcción. La zona comercial sería habilitada hacia finales de este año, mientras continúan las obras generales del desarrollo inmobiliario.