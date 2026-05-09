HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

De Marina Park a Marina City Center: recordado espacio comercial en San Miguel ya cuenta con un nuevo megaproyecto, ¿de qué trata y cuándo estará listo?

Marina City Center contará con torres residenciales, un parque privado y locales comerciales, con marcas como Wong y Hilton, proyectándose como un nuevo referente urbano en San Miguel.

Marina Park, en San Miguel, será transformado en Marina City Center, un megaproyecto que combinará viviendas, oficinas, un hotel y zonas comerciales, con entrega total en abril de 2027.
Marina Park, en San Miguel, será transformado en Marina City Center, un megaproyecto que combinará viviendas, oficinas, un hotel y zonas comerciales, con entrega total en abril de 2027. | Foto: Marina City Center/difusión/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El antiguo terreno donde funcionó Marina Park, en el distrito limeño de San Miguel, se transformará en Marina City Center, un megaproyecto inmobiliario de uso mixto que incluirá viviendas, oficinas, hotel y una amplia zona comercial. La iniciativa avanza por etapas y tiene prevista su entrega total para abril del 2027, según el cronograma oficial del desarrollo urbano.

El proyecto busca reactivar una de las zonas más conocidas del distrito, que durante años permaneció en abandono tras el cierre del antiguo centro de entretenimiento. La propuesta contempla la construcción de cuatro torres interconectadas mediante áreas verdes y espacios de servicios orientados tanto a residentes como a visitantes.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

lr.pe

Así será Marina City Center y cuáles serán sus principales espacios

Marina City Center contará con tres torres residenciales y una cuarta destinada a hotel y oficinas premium. Además, el complejo incorporará un parque privado de 2.400 metros cuadrados exclusivo para los residentes, así como áreas comunes diseñadas para actividades recreativas y laborales.

Entre los servicios previstos figuran espacios de coworking, gimnasio, piscina y zona para la infancia. El desarrollo también integrará áreas comerciales en el primer nivel con el objetivo de generar movimiento económico permanente y mejorar la dinámica urbana en San Miguel.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo autorizó al proyecto a acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV mediante una resolución ministerial publicada en enero del 2026. Esta medida respalda una inversión superior a US$9,3 millones, sin considerar impuestos, destinada a bienes y servicios vinculados directamente con la construcción.

PUEDES VER: En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

lr.pe

Estas son las marcas confirmadas que llegarán al nuevo complejo de San Miguel

El área comercial de Marina City Center ya tiene asegurada la presencia de varias marcas que operarán dentro del complejo. Entre las confirmadas se encuentran Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda, Farmacias Peruanas, María Almenara, Coolbox y Don Mamino.

Además, el proyecto sumará a Hilton en el ámbito hotelero, lo que reforzará la oferta de servicios y alojamiento en el entorno urbano. La integración de comercio, viviendas y oficinas aspira a situar al complejo como uno de los nuevos referentes de San Miguel.

Actualmente, el desarrollo ya concretó la entrega de su primera torre residencial y continúa con las siguientes etapas de construcción. La zona comercial sería habilitada hacia finales de este año, mientras continúan las obras generales del desarrollo inmobiliario.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Los centros comerciales estarán abiertos el feriado del 1 de mayo? Conoce los horarios de atención para este viernes

¿Los centros comerciales estarán abiertos el feriado del 1 de mayo? Conoce los horarios de atención para este viernes

LEER MÁS
Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

LEER MÁS
The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra exesposo de pediatra Minosska Pinto por crimen en Piura

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra exesposo de pediatra Minosska Pinto por crimen en Piura

LEER MÁS
Cierre en la Vía de Evitamiento y av. Javier Prado: fecha, horarios y puntos afectados

Cierre en la Vía de Evitamiento y av. Javier Prado: fecha, horarios y puntos afectados

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025