Se espera que se agilicen las obras. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) oficializó, en diciembre pasado, el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, en el que se presentan tres nuevas líneas que se suman a las seis existentes de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

La República ya ha dado a conocer que la Línea 7, la Línea 8 y la Línea 9 del Metro de Lima y Callao atenderán a sectores que hacia el 2045 tendrán un crecimiento poblacional importante.

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De esta manera, la Línea 7 unirá Ventanilla con Ancón mediante un recorrido de 28 kilómetros. La ruta empezaría en el Óvalo 200 Millas, ubicado en el límite del Callao con San Martín de Porres (SMP), y luego continuaría por la avenida Gambetta y por parte de la Panamericana Norte hasta llegar a Santa Rosa y Ancón.

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En tanto, la Línea 8 conectaría El Agustino con el Cercado de Lima y tendría una ruta de 11,5 kilómetros. Comenzaría en La Atarjea, que se usaría como patio taller, luego se conectaría con la Línea 6 (SMP-El Agustino) y seguiría por Campoy, Zárate y Caja de Agua, donde se uniría con la Línea 1, que va de San Juan de Lurigancho a Villa El Salvador.

Después, el recorrido de la Línea 8 cruzaría la avenida Alcázar y pasaría por la avenida Abancay hasta llegar a la Estación Central del Metropolitano y de la Línea 2 (Ate-Callao) y la Línea 3 (SJM-Comas) del Metro.

“Como se puede apreciar la Estación Central será un punto neurálgico donde llegarán los pasajeros del Metropolitano y los usuarios de las líneas 2, 3 y 8 del Metro de Lima y Callao”, explicó Gustavo Díaz, subdirector de Planificación de la Autoridad de Transporte Urbano.

Esta futura interconexión será un desafío para los operadores del Metropolitano debido a que recibirán una gran cantidad de pasajeros del Metro de Lima, por lo que ya deben evaluar la capacidad de los buses y de la misma estación, estimaron fuentes de la ATU.

Un detalle importante también es que las obras de la Línea 2 aún continúan y tienen un avance del 85%. Según Ositrán, se espera que estén concluidas recién a fines del 2027 o a inicios del 2028. En tanto, los trabajos de la Línea 3 empezarían en el 2027 y estarían listas en el 2031, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La nueva Línea 9

En el caso de la Línea 9, que conectaría San Miguel con el Rímac, su recorrido de 20 kilómetros empezaría en el cruce de las avenidas La Marina con Universitaria, cerca de la zona de Maranga y La Perla, donde se enlazaría con la Línea 4 y la Línea 6.

Desde ese punto, recorrería por la avenida Santa Rosa, cruzaría por el aeropuerto Jorge Chávez y continuaría por la avenida Tomás Valle, donde también se empalmaría con la Línea 3 (por la Panamericana Norte) y la Línea 6 (por la Universitaria), hasta llegar a la avenida Alcázar (Rímac), donde se anexaría a la nueva Línea 8.

“La Línea 9 conectará el cuartel Fuerte Hoyos, donde hay proyectos inmobiliarios, con la UNI, Plaza Norte, el aeropuerto Jorge Chávez y el centro comercial Plaza San Miguel. Será una línea tipo anillo”, señala Gustavo Díaz, de la ATU.

Según el cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, Aldo Facho Dede, es importante que la ATU vaya ajustando y actualizando la Red Básica del Metro ante los cambios de una capital que necesita movilizar grandes volúmenes de pasajeros.

“El Plan de Movilidad Urbana plantea proyectos a corto, mediano y largo plazo en Lima y Callao. En este caso, si bien se ha pensado a largo plazo en construir más líneas de Metro, las autoridades deben actuar ya implementando corredores exclusivos para los buses”, indica.