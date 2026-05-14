Corte de agua este 15 y 16 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados por Sedapal
Los vecinos de San Juan de Lurigancho, La Victoria, Breña, Puente Piedra y El Agustino deberán estar atentos a los horarios de corte, que varían según las zonas intervenidas.
Sedapal anunció que el viernes 15 y el sábado 16 de mayo ejecutará trabajos de mantenimiento programados, lo que ocasionará cortes temporales y parciales del servicio de agua potable en seis distritos de Lima Metropolitana. La interrupción podría prolongarse hasta por nueve horas, según el sector donde se desarrollen las labores.
La restricción del abastecimiento se aplicará en distintos horarios y zonas, de acuerdo con el cronograma de intervención. Frente a ello, la entidad exhortó a la población a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y utilizar el recurso de manera responsable mientras duren los trabajos.
Corte de agua en Lima: estos distritos no tendrán agua el 15 y 16 de mayo
Viernes 15 de mayo
San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Cangallo; A.H. Unión y Progreso Sector Los Claveles; A.H. Unión y Progreso Sect. Laura Bozzo; A.H. Cangallo Ampliac. 2; A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero; A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero; Asoc. Mano de Dios; Asoc. Los Huertos de Canto Grande; Asoc. Mira del Éxito; AF Cerrito Rico; Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre; Agru. 28 de Julio; A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II; A.H. César Vallejo.
Horario de corte: 9.00 a. m. a 9.00 p. m.
La Victoria
Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Trabajos de mantenimiento en las redes
Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Breña
Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Cercado; Nosiglia. Cuadrante: Jr. Pedro Ruiz, Av. Brasil, Jr. Restauración, Jr. Loreto.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Los Olivos de Las Laderas de Chillón; A.H. Participación Puente Pedrina; Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas; Asociación de Vivienda Alameda de Chillón; Asociación de Vivienda Valle Chillón; Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón; Asociación Vivienda Los Portales de Chillón; Centro Poblado Los Rosales; Urb. Residencial La Rivera de Chillón; Urb. La Rivera de Chillón; Urb. El Taro parcelas 6, 7 y 8, sector 368.
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
Sábado 16 de mayo
El Agustino
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Rímac
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. 6 de Agosto; A.H. 6 de Agosto Ampliación; A.H. Laura Caller; A.H. La Cantera de Amancaes; A.H. Municipal N.° 3 zona B Balcón del Rímac.
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.