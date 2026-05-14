HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sociedad

Corte de agua este 15 y 16 de mayo en Lima: horarios y distritos afectados por Sedapal

Los vecinos de San Juan de Lurigancho, La Victoria, Breña, Puente Piedra y El Agustino deberán estar atentos a los horarios de corte, que varían según las zonas intervenidas.

Sedapal ejecutará labores de limpieza y mantenimiento en seis distritos de Lima
Sedapal ejecutará labores de limpieza y mantenimiento en seis distritos de Lima | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Sedapal anunció que el viernes 15 y el sábado 16 de mayo ejecutará trabajos de mantenimiento programados, lo que ocasionará cortes temporales y parciales del servicio de agua potable en seis distritos de Lima Metropolitana. La interrupción podría prolongarse hasta por nueve horas, según el sector donde se desarrollen las labores.

La restricción del abastecimiento se aplicará en distintos horarios y zonas, de acuerdo con el cronograma de intervención. Frente a ello, la entidad exhortó a la población a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y utilizar el recurso de manera responsable mientras duren los trabajos.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Más de 3.000 casos y 20 muertes por Leptospirosis en el Perú: adolescentes y jóvenes tienen mayor incidencia, según MINSA

lr.pe

Corte de agua en Lima: estos distritos no tendrán agua el 15 y 16 de mayo

Viernes 15 de mayo

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Cangallo; A.H. Unión y Progreso Sector Los Claveles; A.H. Unión y Progreso Sect. Laura Bozzo; A.H. Cangallo Ampliac. 2; A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero; A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero; Asoc. Mano de Dios; Asoc. Los Huertos de Canto Grande; Asoc. Mira del Éxito; AF Cerrito Rico; Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre; Agru. 28 de Julio; A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II; A.H. César Vallejo.
Horario de corte: 9.00 a. m. a 9.00 p. m.

La Victoria

Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Motivo: Trabajos de implementación de cámara de purga de aire
Zonas afectadas: Cercado; A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Motivo: Trabajos de mantenimiento en las redes
Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, Calle Los Libertadores.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Breña

Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Motivo: Ejecución de empalme
Zonas afectadas: Cercado; Nosiglia. Cuadrante: Jr. Pedro Ruiz, Av. Brasil, Jr. Restauración, Jr. Loreto.
Horario de corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Los Olivos de Las Laderas de Chillón; A.H. Participación Puente Pedrina; Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas; Asociación de Vivienda Alameda de Chillón; Asociación de Vivienda Valle Chillón; Asociación de Vivienda Los Jardines de Chillón; Asociación Vivienda Los Portales de Chillón; Centro Poblado Los Rosales; Urb. Residencial La Rivera de Chillón; Urb. La Rivera de Chillón; Urb. El Taro parcelas 6, 7 y 8, sector 368.
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

Sábado 16 de mayo

El Agustino

Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
Horario de corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca; Mz. A1 hasta Mz. R1; Mz. T1 hasta Mz. F2.
Horario de corte: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

Rímac

Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas: A.H. 6 de Agosto; A.H. 6 de Agosto Ampliación; A.H. Laura Caller; A.H. La Cantera de Amancaes; A.H. Municipal N.° 3 zona B Balcón del Rímac.
Horario de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Estos 5 distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta el 13 de mayo, según Sedapal: conoce horarios y zonas afectadas

Estos 5 distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta el 13 de mayo, según Sedapal: conoce horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de agua en Lima HOY: conoce los distritos y horarios afectados este 8 de mayo, según Sedapal

Corte de agua en Lima HOY: conoce los distritos y horarios afectados este 8 de mayo, según Sedapal

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 12 horas este 4 y 5 de mayo, según Sedapal: revisa zonas afectadas

Cinco distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 12 horas este 4 y 5 de mayo, según Sedapal: revisa zonas afectadas

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

LEER MÁS
Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

LEER MÁS
Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

LEER MÁS
Choferes de la ruta Lima y Callao paralizan labores tras muerte de su compañero en ataque extorsivo

Choferes de la ruta Lima y Callao paralizan labores tras muerte de su compañero en ataque extorsivo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025