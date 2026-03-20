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Mujer con balón de oxígeno medicinal es impedida de ingresar a estación de la Línea 1 del Metro de Lima

El esposo de la afectada, Wilfredo Infante, grabó un video denunciando la situación, ya que requiere dos balones de oxígeno para salir de casa, vitales para su salud.

Carmen pudo ingresar a la estación gracias a la ayuda de a policía, según su esposo.
Carmen pudo ingresar a la estación gracias a la ayuda de a policía, según su esposo.

Luego de acudir a una consulta médica, Carmen Almora y su cónyuge, Wilfredo Infante, vivieron un momento inesperado al ser impedidos de ingresar a la estación Presbítero Maestro de la Línea 1 del Metro de Lima. La mujer, que padece fibrosis pulmonar, se trasladaba con un balón de oxígeno medicinal, lo que habría generado la intervención del personal del sistema de transporte.

“Estoy aquí con mi esposa. Ella necesita oxígeno para sus pulmones. Y los señores están diciendo que no podemos ingresar al tren. No me dejan entrar mientras estoy con mi esposa y el oxígeno. Si uno está en una emergencia, a ellos poco les importa”, se escucha decir al hombre en un video que grabó y que fue difundido por 24 Horas.

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Además, precisó que su esposa necesita dos balones de oxígeno medicinal para poder salir de casa, ya que cada uno dura aproximadamente cinco horas, por lo que son indispensables para su supervivencia.

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No es la primera vez que utilizan la Línea 1 con este equipo médico

Según relató Wilfredo Infante al medio mencionado, no es la primera vez que utilizan este servicio de transporte público, porque llevan más de un año viajando sin haber tenido inconvenientes de este tipo.

Asimismo, indicó que el trabajador no fue amable ni con él ni con su pareja, a pesar de la delicada condición médica de ella. “El agente de seguridad me dijo que no podía ingresar. Yo ya llevo más de un año entrando a la estación. Me indicó que estaba prohibido y ni siquiera de manera amable, y ese día ella estaba un poco delicada. Fue gracias a la intervención de un policía que nos dejaron entrar”, declaró.

Respuesta de la Línea 1 sobre el incidente

De acuerdo con el documento sobre las recomendaciones de seguridad para un viaje seguro dentro de los vagones del tren, emitido por la Línea 1 del Metro de Lima al medio 24 Horas, se establece que las personas que necesiten oxígeno deben contar con una receta médica y un contenedor adecuado para su transporte dentro del tren.

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