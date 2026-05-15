Vivian Baella sostuvo que Flavia Montes recibió un monto elevado y un inmueble para firmar por Alianza Lima. Foto: composición LR/Bloqueo y Punto/Alianza Lima

Vivian Baella sostuvo que Flavia Montes recibió un monto elevado y un inmueble para firmar por Alianza Lima. Foto: composición LR/Bloqueo y Punto/Alianza Lima

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Vivian Baella generó una polémica con sus declaraciones sobre el supuesto fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima antes de la final de la Liga Peruana de Vóley. Luego de las acciones legales que adoptó el club íntimo, la exvoleibolista decidió pronunciarse.

En la reciente edición del programa ‘Bloqueo y Punto’, la Matadorcita aseguró que no tuvo la intención de cuestionar el profesionalismo de la excentral de la Universidad San Martín ni la transparencia de la institución blanquiazul.

Vivian Baella responde a carta notarial de Alianza Lima

“(…) Recalcar que no tuve ninguna intención de poner en tela de juicio el profesionalismo de Flavia ni la transparencia del club Alianza Lima. No emití ningún juicio de valor, pero soy consciente de las molestias que esto pudo haber ocasionado; es por eso que pido mis más sinceras disculpas a ambas partes, tanto a Flavia como al club Alianza Lima”, sostuvo al inicio de su intervención.

Respecto a sus afirmaciones sobre el monto elevado de dinero y el inmueble que habría recibido Flavia Montes para firmar por Alianza Lima, la Matadorcita señaló que esa información no contaba con sustento.

“La información precisada en ese programa no contaba con un sustento verificable y, por lo tanto, aclaro que no se ajusta a la verdad de los hechos. Reconozco mi equivocación al compartir un comentario que no fue corroborado adecuadamente”, agregó.

“En ningún momento dejé entrever la calidad de profesional que es Flavia Montes, ella es parte importante de la selección peruana y los clubes, y también recalcar la transparencia del club Alianza Lima”, concluyó.

Flavia Montes será nueva jugadora de Alianza Lima

En diálogo con el programa 'Se Formaron Las Parejas', Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, confirmó la incorporación de la experimentada jugadora de la selección peruana.

“Tenías que renovar una central nacional, teníamos solo a Diana y Clavivett, y una de las chicas no estaba segura. Entonces, hubo una posibilidad de llamar a Flavia (…). Nos juntamos una noche, conversamos y a los 3 o 4 días estábamos firmado”, detalló.