Federico Salazar revela que vive con nueva compañera en su departamento tras ruptura con Katia Condos

Federico Salazar y Katia Condos declararon que siempre se llevarán bien por el bienestar de sus hijos. Foto: Composición LR/Instagram.

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Federico Salazar y Katia Condos eran una de las parejas más estables de la televisión peruana. Sin embargo, hace dos meses anunciaron el fin de su matrimonio tras 30 años juntos, por lo que tomaron distancia y dejaron de vivir bajo el mismo techo.

Actualmente, el famoso presentador de noticias volvió a hablar del tema en un podcast de YouTube y sorprendió al confesar que tiene una nueva acompañante en su departamento. Sus declaraciones llamaron la atención de los usuarios, quienes intuyeron que Federico ya tendría un nuevo amor.

Federico Salazar revela quién es la nueva acompañante con la que vive en su departamento

En medio de la entrevista, le consultaron por Erika Manrique, con quien Federico Salazar fue captado en el departamento de la mujer mientras se daban abrazos, lo que dejó entrever que tendrían una relación sentimental. Sin embargo, el periodista lo descartó y aclaró que, por ahora, no busca tener romances. "Ahorita estoy tranquilo, tengo relaciones con amistades", contó.

Además, reveló que actualmente no vive solo y confesó quién es la nueva acompañante con la que comparte su departamento. "(¿Vives solo?) No, muy bien acompañado. Me acompaña una perra", expresó entre risas Salazar, dejando en claro que su fiel mascota es quien lo acompaña en esta nueva etapa de soltero.

Federico Salazar cuenta cómo logra superar su ruptura con Katia Condos

Si bien Federico Salazar no detalló los motivos por los que terminó su matrimonio con Katia Condos, reveló que su rutina laboral lo ayuda bastante a sobrellevar el fin de su relación con la actriz.

"En mi caso he tenido mucha ocupación, mucho trabajo y tuve la suerte de tener un buen destino domiciliario. Es duro el proceso de separación con respecto a los sentimientos", finalizó.