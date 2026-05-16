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Deportes

Alianza Lima vs Cienciano HOY: pronósticos, horario y canal TV del partido por el Torneo Apertura 2026

HOY juegan Alianza Lima y Cienciano EN VIVO desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto del partido y no te pierdas ninguna incidencia.

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan en el Cusco por el Torneo Apertura. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima y Cienciano se enfrentan en el Cusco por el Torneo Apertura. Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO juegan HOY sábado 16 de mayo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul buscará un triunfo clave en Cusco para mantenerse como líder del campeonato, mientras que el equipo imperial intentará hacerse fuerte en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Conoce el horario, canal de transmisión y las posibles alineaciones de este vital duelo.

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura

13:48
16/5/2026

Posible alineación de Cienciano

Espinoza; Núñez, Amondarain, Aguilar, Martinich; Barreto, Robles; Souza, Hohberg, Bandiera y Garcés.

13:48
16/5/2026

Posible alineación de Alianza Lima

Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Pavez; J. Castillo, Vélez, Gentile; E. Castillo y Guerrero.

12:55
16/5/2026

Pronóstico de Alianza Lima vs Cienciano

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Alianza Lima debido a la localía en Cusco.

  • Betsson: gana Alianza Lima (3,45), empate (3,15), gana Cienciano (2,15)
  • Betano: gana Alianza Lima (3,50), empate (3,20), gana Cienciano (2,18)
  • Bet365: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,30), gana Cienciano (2,10)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (3,42), empate (3,15), gana Cienciano (2,16)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,20), gana Cienciano (2,20)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,10), gana Cienciano (2,30).
12:55
16/5/2026

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para 42.000 espectadores.

12:05
16/5/2026

Entradas Alianza Lima vs Cienciano:

Estos son los precios de los boletos para el partido entre Cienciano vs Alianza en el Garcilaso.

11:52
16/5/2026

Alianza Lima confirmó lesión de Luis Ramos:

Mediante un comunicado, Alianza Lima confirmó que Luis Ramos sufrió de un desgarro, por lo que no jugará ante Cienciano hoy. 

11:40
16/5/2026

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cienciano por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

11:10
16/5/2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano?

El duelo entre Alianza Lima y Cienciano podrá verse EN VIVO a través de L1 MAX, canal que se encuentra disponible en distintos operadores de televisión por cable.

11:05
16/5/2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

Alianza Lima y Cienciano se medirán hoy desde las 5.45 p. m. según la hora peruana, colombiana y ecuatoriana.

11:00
16/5/2026

Bienvenido al Alianza Lima vs Cienciano

Buenos días, lectores de La República Deportes. Esta noche se enfrentan Alianza Lima vs Cienciano desde el estadio Garcilaso de la Vega, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Los dirigidos por Pablo Guede necesitan un buen resultado en su visita a Cusco para seguir como líderes del campeonato. En la fecha anterior, Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal en un partidazo disputado en Matute. Por el lado de Cienciano, logró una importante victoria por 2-1 ante Atlético Grau en Piura, triunfo que lo mantiene en la lucha por el Torneo Apertura.

PUEDES VER: Alianza Lima toma acciones contra Vivian Baella por caso Flavia Montes y exige rectificación: "Plazo de 24 horas"

lr.pe

Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano

  • Posible once de Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Gentile; Castillo y Ramos.
  • Posible once de Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Aguilar, Martinich; Barreto, Robles; Souza, Hohberg, Bandiera y Garcés.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano HOY?

Alianza Lima y Cienciano se verán las caras por la fecha 15 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy sábado 16 de mayo desde las 5.45 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.45 p. m.
  • España: 12.45 a. m. (domingo 17/05)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO ONLINE?

Alianza Lima vs Cienciano, por la jornada 15 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

PUEDES VER: Dirigente de San Martín deja en claro la situación de Aixa Vigil y le contesta al representante: "Ya sabemos quién es"

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¿Cómo ver Alianza Lima vs Cienciano por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Alianza Lima vs Cienciano pronóstico:

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Alianza Lima debido a la localía en Cusco.

  • Betsson: gana Alianza Lima (3,45), empate (3,15), gana Cienciano (2,15)
  • Betano: gana Alianza Lima (3,50), empate (3,20), gana Cienciano (2,18)
  • Bet365: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,30), gana Cienciano (2,10)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (3,42), empate (3,15), gana Cienciano (2,16)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,20), gana Cienciano (2,20)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,10), gana Cienciano (2,30).

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para 42.000 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Lima

Los blanquiazules llevan cinco partidos invictos consecutivos en el Torneo Apertura.

  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26
  • Alianza Lima 2-1 Moquegua | 2.05.26
  • Grau 0-1 Alianza Lima | 26.05.26
  • Alianza Lima 8-0 Cusco | 18.04.26
  • ADT 0-1 Alianza Lima | 14.04.26.

Últimos partidos de Cienciano

El cuadro cusqueño disputa dos torneos en la presente temporada: Liga 1 y Copa Sudamericana.

  • Grau 1-2 Cienciano | 9.05.26
  • Puerto Cabello 3-0 Cienciano | 5.05.26
  • Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | 2.05.26
  • Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | 29.04.26
  • UTC 2-2 Cienciano | 26.04.26.
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