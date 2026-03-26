La Policía Nacional desarticuló la organización criminal Los Mexicanos, dedicados a la extorsión de transportistas en Lima Norte, durante un operativo en Los Olivos el 26 de marzo. | PNP

La Policía Nacional desarticuló la organización criminal Los Mexicanos, dedicados a la extorsión de transportistas en Lima Norte, durante un operativo en Los Olivos el 26 de marzo. | PNP

En un operativo ejecutado durante la madrugada de este 26 de marzo, la Policía Nacional desarticuló parte de la estructura de la organización criminal Los Mexicanos, dedicada a la extorsión al sector transporte en Lima Norte. La intervención se realizó en el asentamiento humano Laura Caller, en Los Olivos, y permitió la captura de cinco presuntos integrantes.

Entre los detenidos figura Oscar Gianmarco Dextre Villavicencio (33), alias ‘Omar’, señalado por la Policía como el principal operador de la red. De acuerdo con las investigaciones, cumplía un rol estratégico: coordinaba el cobro de cupos, gestionaba el envío de amenazas, contrataba defensa legal y, además, se encargaba de reclutar sicarios.

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PNP realiza detenciones

Junto a él fueron intervenidos su pareja, Zarith Manchego Mejía, y su cuñado, Jhon Manchego, quienes habrían estado a cargo de la administración de cuentas y la logística de la banda.

Las diligencias se desprenden de una investigación iniciada semanas atrás, tras la captura de un presunto colaborador en el Cercado de Lima. A partir del análisis de su teléfono celular, agentes de la División de Homicidios lograron reconstruir la ruta del dinero y vincular cuentas bancarias y líneas telefónicas usadas para las extorsiones.

Transportistas atacados

Según la Policía, se recabaron mensajes y registros digitales que evidencian amenazas directas a transportistas, a quienes exigían pagos periódicos bajo intimidación. Las empresas afectadas habrían sido hostigadas desde el 2025.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron una pistola, ocho teléfonos celulares, 15 tarjetas bancarias y cuatro artefactos explosivos con mecha. Asimismo, fue retenido un menor de 16 años, presuntamente involucrado como brazo armado de la organización.

Las autoridades informaron que el operativo continúa en otros puntos de Lima con el objetivo de ubicar y capturar a los integrantes restantes de esta red criminal.

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