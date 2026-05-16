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Deportes

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Brasileirao y las semifinales de la Liga Profesional Argentina.

Programación de los partidos de hoy, sábado 16 de mayo. Foto: composición LR/Alianza Lima/AFP
Programación de los partidos de hoy, sábado 16 de mayo. Foto: composición LR/Alianza Lima/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 16 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina) y Europa (final de la FA Cup) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Todas las miradas estarán puestas en la final que jugarán Alianza Lima y Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Por otra parte, Chelsea y Manchester City definirán al campeón de la FA Cup de Inglaterra.

PUEDES VER: Vivian Baella pide disculpas y se rectifica por dichos sobre Alianza Lima y Flavia Montes: "No se ajusta a la verdad"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Melgar vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Alianza Lima
  • Hora: 5.45 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs Cusco FC
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max.

Partidos de HOY en la FA Cup

  • Chelsea vs Manchester City (final)
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en el Brasileirao

  • Internacional vs Vasco da Gama
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Fluminense vs Sao Paulo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Premiere
  • Palmeiras vs Cruzeiro
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Premiere
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