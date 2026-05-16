Partidos de hoy, sábado 16 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 16 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina) y Europa (final de la FA Cup) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Todas las miradas estarán puestas en la final que jugarán Alianza Lima y Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Por otra parte, Chelsea y Manchester City definirán al campeón de la FA Cup de Inglaterra.

Partidos de la Liga 1 HOY

Melgar vs Sport Huancayo

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Alianza Lima

Hora: 5.45 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Cusco FC

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de HOY en la FA Cup

Chelsea vs Manchester City (final)

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en el Brasileirao