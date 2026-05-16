Un equipo de científicos del CONICET detectó recientemente actividad geotérmica profunda en el complejo volcánico de Argentina. | Foto: CONICET/mejorada con IA

Un equipo de científicos del CONICET detectó recientemente actividad geotérmica profunda en el complejo volcánico de Argentina. | Foto: CONICET/mejorada con IA

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Un equipo de científicos del CONICET detectó recientemente actividad geotérmica profunda en el complejo volcánico Incapillo, también conocido como Corona del Inca, situado en la provincia argentina de La Rioja. Este descubrimiento, difundido por la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research, demuestra que bajo lo que se consideraba un sistema tectónico 'fósil' aún circulan fluidos calientes. La investigación reabre el interés científico y energético sobre el sitio, al revelar que el interior de la Tierra mantiene un dinamismo insospechado en la región.

El hallazgo surge en un contexto global enfocado en la búsqueda de fuentes de energía renovable de bajo carbono, lo que posiciona al área como un objetivo estratégico para la exploración orientada a la generación de electricidad limpia. Según medios especializados, este avance desafía la idea de que la estructura estuviera completamente extinta, pues parte de la premisa de que la actividad interna persiste sin implicancias eruptivas inmediatas.

Se trata del complejo volcánico Incapillo (Corona del Inca). Foto: CONICET

¿Qué revela el reciente descubrimiento sobre la actividad latente del volcán Incapillo?

Ubicado a una altitud aproximada de 5.500 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes Centrales, el Incapillo destaca como una de las estructuras geológicas más elevadas del planeta. Aunque su última erupción de gran magnitud ocurrió hace 500.000 años, la comunidad científica catalogaba esta caldera como un sistema apagado o inactivo debido a la ausencia total de fumarolas o fuentes termales visibles en su superficie.

No obstante, una investigación liderada por el geólogo Pablo Alasino transformó esta perspectiva al integrar análisis de geoquímica de aguas, isótopos estables, mineralogía y modelado térmico. Este enfoque multidisciplinario permitió identificar la persistencia de un entramado hidrotermal profundo que recibe sustento directo del calor magmático.

El volcán está ubicado a una altitud aproximada de 5.500 metros sobre el nivel del mar en la majestuosa Cordillera de los Andes Centrales. Foto: CONICET

Además, los estudios mineralógicos y micropaleontológicos respaldan de forma sólida esta interpretación. Aunque los registros de temperatura son moderados y rondan los 40 °C, las evidencias recolectadas demuestran que en eras previas alcanzaron valores superiores, estimados cerca de los 90 °C. Este escenario confirma la continuidad de procesos térmicos en el subsuelo y demuestra que el coloso no se encuentra completamente frío.

¿Qué beneficios ocultos ofrece la energía geotérmica profunda?

La energía geotérmica aprovecha el calor interno de la Tierra para producir electricidad o calefacción mediante vapor y fluidos subterráneos que accionan turbinas. En sistemas volcánicos como Incapillo, el flujo térmico profundo asociado al enfriamiento de cámaras magmáticas puede convertirse en una fuente constante de energía. Este recurso destaca por sus bajas emisiones de carbono y por una operación continua, independiente de las condiciones climáticas.

Para convertir ese potencial en realidad, los investigadores plantean como próximos pasos estudios geofísicos de mayor resolución y perforaciones exploratorias. Estas acciones permiten medir directamente las temperaturas a gran profundidad y caracterizar posibles reservorios utilizables.

El hallazgo surge en un contexto global enfocado en la búsqueda de fuentes de energías renovables de bajo carbono. Foto: CONICET

Este tipo de recursos energéticos ofrece ventajas importantes frente a otras renovables, como la posibilidad de proporcionar un suministro continuo de energía de base. Esta característica permite complementar matrices eléctricas dependientes de fuentes variables. Asimismo, los sistemas ciegos amplían el mapa de objetivos exploratorios en regiones volcánicas del país.