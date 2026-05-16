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Sociedad

Alertan estafas digitales por álbum del Mundial 2026: con falsos links acceden a cuentas bancarias

Según expertos, circulan enlaces fraudulentos para descargar supuestas figuritas del álbum. Sin embargo, al ingresar, los usuarios se exponen a que delincuentes accedan a información sensible en sus teléfonos.

Estafas por álbum Mundial 2026
Estafas por álbum Mundial 2026 | Composición LR / Captura ATV
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El intento de acceder al álbum digital del Mundial 2026 podría terminar en una estafa. Expertos alertan que delincuentes difunden enlaces falsos para que los usuarios descarguen supuestas figuritas, con el único objetivo de acceder a sus teléfonos celulares y vaciar sus cuentas bancarias.

Si bien esta modalidad de hurto no es reciente, advierten que, con la expansión de la virtualidad, muchas personas podrían caer fácilmente en estos engaños por su afán de obtener las piezas para completar el compendio oficial de Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que salió a la venta a inicios de mayo.

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La estrategia de los delincuentes

Miguel Montalvo, coleccionista de álbumes, señaló a ATV Noticias que los enlaces fraudulentos generan gran expectativa entre los usuarios al prometer acceso completo a todo el álbum del Mundial, pero en formato PDF. Así, luego podrían imprimir cada figurita en papel adhesivo, cortarla y completar su publicación.

Sin embargo, en la práctica ocurre algo mucho más grave. Al hacer clic en los enlaces indicados, los delincuentes pueden acceder al teléfono de las personas e ingresar a sus cuentas bancarias. Además de retirar todo el dinero que almacenan, en algunos casos incluso podrían generarles deudas al solicitar créditos en aplicativos como Yape.

Piden una mayor supervisión

Frente a esta amenaza, el defensor del consumidor Jaime Delgado llamó a los usuarios a no arriesgarse e ingresar a este tipo de enlaces, ya que podrían exponerse a perder su dinero en pocos minutos.

Asimismo, consideró que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) deberían reforzar sus roles de supervisión y seguridad, respectivamente. "No debería ser tan simple que ingresen a tus cuentas", afirmó.

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