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¿Qué días no habrá clases por Semana Santa 2026? Esto dice el calendario escolar del Minedu

Las actividades escolares no se llevarán a cabo en dos fechas, que se enmarcan dentro de la celebración religiosa que va del 29 de marzo al 5 de abril.

Suspensión de clases en colegios públicos y privados durante Semana Santa 2026
Suspensión de clases en colegios públicos y privados durante Semana Santa 2026 | Andina

Los colegios públicos y privados del país suspenderán clases durante los feriados de Semana Santa, de acuerdo con la calendarización escolar del Ministerio de Educación (Minedu) del 2026. La medida se aplicará en todo el Perú y coincide con los días de descanso obligatorio dispuestos por el Gobierno.

Estos feriados, correspondientes a jueves y viernes santo, también implican una pausa en el sector público y privado. Durante estas fechas, solo se mantienen operativos los servicios esenciales, conforme a la normativa vigente.

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¿Habrá clases durante la Semana Santa 2025?

De acuerdo con las disposiciones del Ejecutivo, el jueves 2 y viernes 3 de abril han sido declarados feriados nacionales por Semana Santa, por lo que no se desarrollarán actividades escolares durante esas jornadas. Estas fechas se enmarcan en la celebración que se extenderá del 29 de marzo al 5 de abril, periodo en el que se conmemoran los principales pasajes de la tradición cristiana. Aunque el sábado 4 y domingo 5 no son feriados, suelen coincidir con el descanso habitual, lo que configura un fin de semana largo.

Plan de seguridad por Semana Santa

La Municipalidad de Lima, junto al Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú, presentó el plan “Semana Santa 2026”, que contempla vigilancia y control en el Centro Histórico. Entre las medidas destacan cámaras de seguridad, drones, patrullaje de serenos y restricción vehicular en el Damero de Pizarro del 2 al 5 de abril.

El operativo también incluye acciones de gestión de riesgos, limpieza y orden urbano durante procesiones y actividades religiosas, con más de 500 trabajadores y maquinaria especializada. Asimismo, se realizarán ferias y eventos culturales para vecinos y turistas, mientras las autoridades buscan garantizar seguridad, tránsito fluido y adecuado mantenimiento de los espacios públicos.

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