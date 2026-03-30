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Sociedad

Banda cobraba US$7.000 por vacantes en admisión de la UNFV y otras universidades: caen por fraude y suplantación

Los integrantes fueron detenidos durante un operativo policial mientras se realizaba el último examen de admisión de la UNFV. La presunta organización criminal estaba integrada por ocho personas, entre ellas menores de edad.

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal Los Intelectuales de las Universidades, dedicada a manipular exámenes de admisión en la UNFV. Ocho personas fueron detenidas.
La Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal Los Intelectuales de las Universidades, dedicada a manipular exámenes de admisión en la UNFV. Ocho personas fueron detenidas. | Composición LR

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió desarticular a la presunta banda criminal Los Intelectuales de las Universidades, dedicada a manipular procesos de admisión en universidades públicas.

La intervención se realizó el domingo 29 de marzo, alrededor de las 10.30 a. m., en la sede Callao de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), ubicada en la avenida Néstor Gambetta, mientras se desarrollaba el Examen de Admisión 2026-1.

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Modalidades de fraude durante los exámenes

De acuerdo al coronel Delgado de la Torre Freddy, jefe de la División de Investigación de Estafas, la organización operaba bajo dos modalidades. La primera consistía en el envío de respuestas en tiempo real a los postulantes, quienes eran previamente entrenados para utilizar dispositivos electrónicos sin ser detectados.

La segunda modalidad, conocida como la 'camisa', implicaba la suplantación directa del postulante. En estos casos, los integrantes de la red lograban burlar los controles biométricos mediante herramientas tecnológicas.

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Cobros de miles de dólares

Las autoridades señalaron que la organización cobraba sumas elevadas a cambio de garantizar el ingreso a universidades. En carreras de alta demanda, el monto podía alcanzar los US$7.000, mientras que en otras especialidades el costo rondaba los US$2.000.

Durante el operativo fueron detenidas ocho personas, entre ellas presuntos suplantadores y miembros de la red. Tres son menores de edad, mientras que los demás son Daniel Jhampierr Valle Cajusol (25), Yamilet Adriana Marin Ortiz (20), Yackson Yosmar Fernandez Zamora (19), Greysie Antonella Zurita Rodriguez (20) y Kevin Ender Villanueva Peña (18), quienes pertenecían a la Facultad de Medicina.

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Investigados por delitos graves

Asimismo, se incautaron cinco dispositivos tecnológicos, cartillas de postulantes y documentos de identidad que habrían sido utilizados para concretar las maniobras ilícitas.

Los intervenidos son investigados por los presuntos delitos de fraude informático, suplantación de identidad e integración de organización criminal. La Policía no descarta que existan más implicados, por lo que las diligencias continúan.

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