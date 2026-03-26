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Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

La ATU anunció la liberación de alrededor de 150 metros de vía tras el avance de los trabajos en la estación Manco Cápac. La Policía apoya en la regulación del tránsito en los carriles habilitados.

Nueve unidades de transporte público podrán volver a transitar por arteria liberada.
Nueve unidades de transporte público podrán volver a transitar por arteria liberada. | Foto: ATU

Las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao trajeron consigo el cierre de algunos trayectos para garantizar el desarrollo óptimo de las labores. Uno de ellos fue un tramo de la avenida 28 de julio, que se delimitó en octubre de 2020, lo que generó congestión vehicular en el distrito de La Victoria.

Para alivio de los conductores que utilizaban a diario esta ruta, la municipalidad de la jurisdicción efectuó el miércoles 25 de marzo el retiro del cerco que cubría la construcción, liberando tres carriles que mejoran la fluidez del tránsito en la capital.

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¿Qué distancia fue liberada en la av. 28 de julio?

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el espacio habilitado corresponde al de la estación E-14 Manco Cápac y comprende aproximadamente 150 metros de vía, equivalentes a dos cuadras, en sentido de este-oeste.

Esta liberación beneficia directamente a los usuarios de transporte público y privado que solían utilizar esta arteria, en especial a nueve empresas que volvieron a circular por la zona hacia el Centro de Lima. Antes de esta acción, las unidades tenían que desviarse por la av. Manco Cápac, doblar por el jr. García Naranjo y retomar por la av. Iquitos, lo que generaba mayores tiempos de traslado y congestión.

El tránsito vehicular se agiliza tras la liberación de esta vía

El tránsito vehicular se agiliza tras la liberación de esta vía

¿Cuál es el estado de la estación Manco Cápac de la Línea 2 del Metro de Lima?

De acuerdo con las autoridades, este punto registra un avance de casi el 99%. Como parte de los trabajos, se repusieron calzadas, rampas, veredas y áreas verdes, así como la señalización horizontal y vertical. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) apoya en la regulación del tránsito en los carriles liberados.

Esta reapertura se suma a las realizadas previamente en las estaciones Nicolás Ayllón y Circunvalación, lo que evidencia un avance progresivo en la Línea 2 que —de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— se encontraba avanzada al 86% hasta el 17 de marzo.

Cuando la Línea 2 opere en su totalidad, el MTC prevé que el sistema transporte a más de 660.000 pasajeros diarios. Además, proyecta que para el 2030 la demanda supere los 1,2 millones de usuarios.

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