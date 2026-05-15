Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el sillón presidencial el próximo 7 de junio. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el sillón presidencial el próximo 7 de junio. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de actas contabilizadas de las Elecciones Presidenciales 2026. Keiko Fujimori (17%) y Roberto Sánchez (12%) disputarán el sillón presidencial el próximo 7 de junio.

Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasan oficialmente a segunda vuelta. Foto: ONPE

Fujimori consolidó su principal respaldo en varias regiones de la costa norte y parte de la Amazonía. La lideresa de Fuerza Popular alcanzó una alta votación en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto. En Lima Metropolitana, la candidata quedó detrás de Rafael López Aliaga, aunque logró mantenerse entre las primeras preferencias electorales.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por su parte, Roberto Sánchez consiguió sus mejores resultados en regiones del sur andino y zonas rurales del país. El candidato de Juntos por el Perú obtuvo una importante votación en Cusco, Puno, Ayacucho, Moquegua y Cajamarca, donde su discurso sobre descentralización y representación regional tuvo mayor recepción. El avance del también congresista en el interior del país le permitió superar a López Aliaga en el tramo final del conteo oficial de la ONPE.

¿Cuándo será la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el próximo 7 de junio, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el JNE. Ese día, millones de ciudadanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.

Tras la publicación de los resultados finales de la ONPE, ambos candidatos iniciarán una nueva etapa de campaña enfocada en captar el respaldo de los electores que votaron por otras agrupaciones políticas en primera vuelta.

ONPE continúa con el conteo del Senado nacional, Senado múltiple, Diputados y Parlamento Andino

Además del resultado presidencial que confirmó el pase de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta, la ONPE mantiene el procesamiento de actas para definir la conformación del nuevo sistema bicameral y la representación peruana ante el Parlamento Andino.

En el caso del Senado nacional y múltiple, con un conteo al 83.707% y 92.480% respectivamente. se contempla que estará conformado por los partidos políticos: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación, Buen Gobierno y OBRAS.

Por otro lado, la ONPE también continúa con el procesamiento de actas para la Cámara de Diputados con el avance al 91.008 %. En esta ocasión será conformada por las agrupaciones políticas: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras.

En paralelo, el organismo electoral mantiene el avance del conteo para el Parlamento Andino, instancia que representa al Perú ante el organismo regional integrado por Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Los candidatos elegidos asumirán funciones vinculadas a integración regional, cooperación internacional y armonización legislativa entre los países miembros.