HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Política

Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasan oficialmente a segunda vuelta

La candidata de Fuerza Popular obtuvo 17% de votos; mientras que el candidato de Juntos por el Perú quedó segundo con 12%.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el sillón presidencial el próximo 7 de junio. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el sillón presidencial el próximo 7 de junio. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de actas contabilizadas de las Elecciones Presidenciales 2026. Keiko Fujimori (17%) y Roberto Sánchez (12%) disputarán el sillón presidencial el próximo 7 de junio.

Únete a nuestro canal de política y economía
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasan oficialmente a segunda vuelta. Foto: ONPE

Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasan oficialmente a segunda vuelta. Foto: ONPE

Fujimori consolidó su principal respaldo en varias regiones de la costa norte y parte de la Amazonía. La lideresa de Fuerza Popular alcanzó una alta votación en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto. En Lima Metropolitana, la candidata quedó detrás de Rafael López Aliaga, aunque logró mantenerse entre las primeras preferencias electorales.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por su parte, Roberto Sánchez consiguió sus mejores resultados en regiones del sur andino y zonas rurales del país. El candidato de Juntos por el Perú obtuvo una importante votación en Cusco, Puno, Ayacucho, Moquegua y Cajamarca, donde su discurso sobre descentralización y representación regional tuvo mayor recepción. El avance del también congresista en el interior del país le permitió superar a López Aliaga en el tramo final del conteo oficial de la ONPE.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga lleva su narrativa de fraude a CNN: candidato no presentó evidencias verificables

lr.pe

¿Cuándo será la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

La segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el próximo 7 de junio, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por el JNE. Ese día, millones de ciudadanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.

Tras la publicación de los resultados finales de la ONPE, ambos candidatos iniciarán una nueva etapa de campaña enfocada en captar el respaldo de los electores que votaron por otras agrupaciones políticas en primera vuelta.

PUEDES VER: Fuerza Popular, Renovación Popular y partidos que no pasaron la valla consuman nuevo ensañamiento contra Delia Espinoza

lr.pe

ONPE continúa con el conteo del Senado nacional, Senado múltiple, Diputados y Parlamento Andino

Además del resultado presidencial que confirmó el pase de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta, la ONPE mantiene el procesamiento de actas para definir la conformación del nuevo sistema bicameral y la representación peruana ante el Parlamento Andino.

En el caso del Senado nacional y múltiple, con un conteo al 83.707% y 92.480% respectivamente. se contempla que estará conformado por los partidos políticos: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación, Buen Gobierno y OBRAS.

PUEDES VER: Roberto Sánchez: denuncia constitucional en su contra está a la espera del informe de calificación

lr.pe

Por otro lado, la ONPE también continúa con el procesamiento de actas para la Cámara de Diputados con el avance al 91.008 %. En esta ocasión será conformada por las agrupaciones políticas: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras.

En paralelo, el organismo electoral mantiene el avance del conteo para el Parlamento Andino, instancia que representa al Perú ante el organismo regional integrado por Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Los candidatos elegidos asumirán funciones vinculadas a integración regional, cooperación internacional y armonización legislativa entre los países miembros.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fuerza Popular tiene la mayor cantidad de senadores en la lista de los menos votados

Fuerza Popular tiene la mayor cantidad de senadores en la lista de los menos votados

LEER MÁS
El ascenso de la izquierda regional y el nuevo mapa de poder en el Perú, por Paulo Vilca

El ascenso de la izquierda regional y el nuevo mapa de poder en el Perú, por Paulo Vilca

LEER MÁS
¿El centro se reconstruye?, por Hernán Chaparro

¿El centro se reconstruye?, por Hernán Chaparro

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga realiza marcha pese a que su partido reconoció que aceptarían los resultados de las Elecciones

Rafael López Aliaga realiza marcha pese a que su partido reconoció que aceptarían los resultados de las Elecciones

LEER MÁS
Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

LEER MÁS
Partido de Ricardo Belmont pasa la valla electoral, pero perderá su inscripción para el 2027

Partido de Ricardo Belmont pasa la valla electoral, pero perderá su inscripción para el 2027

LEER MÁS
Keiko Fujimori le responde a Roberto Sánchez tras citarla a debatir en Chota: "Que sea en su lugar de origen, en Huaral"

Keiko Fujimori le responde a Roberto Sánchez tras citarla a debatir en Chota: "Que sea en su lugar de origen, en Huaral"

LEER MÁS
Alejandro Muñante asumiría como senador a pesar de narrativa de fraude de López Aliaga: "Es mi deber"

Alejandro Muñante asumiría como senador a pesar de narrativa de fraude de López Aliaga: "Es mi deber"

LEER MÁS
Poder Judicial archiva investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral del 2011

Poder Judicial archiva investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral del 2011

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025