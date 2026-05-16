Liberan a 33 mineros secuestrados en mina La Joya tras operativo de las Fuerzas Armadas en Pataz

Trabajadores fueron rescatados por el Ejército y la PNP. Foto: difusión

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Un operativo de las Fuerzas Armadas permitió liberar a 33 trabajadores mineros que permanecían secuestrados en la mina La Joya 24/25, ubicada en Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz. La intervención estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz (Cupaz), grupo conformado por militares y agentes de la Policía Nacional. Según información oficial, los trabajadores fueron rescatados con vida tras permanecer retenidos por hombres armados dentro del socavón.

La alerta llegó la tarde del 14 de mayo. La empresa Inversiones Mineras Gheraldin E.I.R.L. reportó que varios sujetos ingresaron de forma violenta a las instalaciones mineras. Los atacantes dispararon contra el personal y tomaron como rehenes a un grupo de obreros. Tras ello, el Cupaz movilizó personal especializado hacia la zona para ejecutar el rescate.

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El Ministerio de Defensa informó que las fuerzas del orden evitaron ingresar por áreas de alta exposición para no poner en riesgo a los secuestrados. Durante las acciones hubo enfrentamientos y resistencia armada. En un primer momento, los agentes lograron sacar a 20 trabajadores. Horas después, liberaron al resto de personas retenidas dentro de la mina La Joya.

Uno de los mineros resultó herido por impacto de bala. El trabajador recibió atención en el centro médico minero de la zona y quedó fuera de peligro, según el reporte oficial. Además, las autoridades indicaron que rondas campesinas, representantes de la empresa y funcionarios locales colaboraron con el cierre de accesos para apoyar el operativo.