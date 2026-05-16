Keiko Fujimori recorre el norte mientras Roberto Sánchez visita provincias de Lima a puertas de la proclamación del JNE

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori continúan con sus actividades electorales a horas de proclamarse los resultados de las Elecciones 2026. Foto: composición LR

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Con la proclamación oficial de resultados cada vez más cerca, los candidatos presidenciales empezaron a mover sus fichas en regiones clave del país. Mientras Keiko Fujimori apostó por reforzar su presencia en el norte con actividades enfocadas en seguridad, educación y contacto con emprendedores, Roberto Sánchez concentró sus recorridos en Lima Provincias con discursos dirigidos al sector agrario y críticas al fujimorismo. Ambos buscan consolidar respaldo político en medio de una campaña que ya muestra señales de confrontación rumbo a la segunda vuelta.

La candidata Keiko Fujimori intensificó sus actividades en el norte del país a pocas horas de la proclamación oficial de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La lideresa de Fuerza Popular visitó Trujillo y Alto Trujillo, donde sostuvo reuniones con simpatizantes y empresarios del sector calzado. Además, realizó un recorrido en Lambayeque con encuentros junto a mujeres emprendedoras y familias de la zona de Picsi.

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En paralelo, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, concentró sus actividades en Lima Provincias y el Callao. El exministro encabezó un mitin en la cooperativa azucarera Andahuasi, en Sayán, provincia de Huaura, donde lanzó críticas contra el fujimorismo y expuso propuestas sobre reforma agraria, créditos agrícolas y fortalecimiento del agro.

Ambos candidatos reforzaron sus recorridos territoriales antes de que el JNE oficialice los resultados electorales este 17 de mayo. Las actividades también reflejan el inicio de una etapa de posicionamiento político con miras a la segunda vuelta, en medio de una campaña marcada por cuestionamientos y confrontaciones entre ambas agrupaciones.

Mientras Fujimori insistió en convocar personeros para 'defender el voto naranja', Sánchez denunció presuntas amenazas contra su seguridad luego de que se cancelara una caminata programada en Pachacútec, Ventanilla. Pese a ello, el candidato de Juntos por el Perú mantuvo otra actividad prevista para la tarde en Puente Piedra.

Keiko Fujimori centra actividades en el norte y apunta a reforzar su campaña

Keiko Fujimori llegó el viernes a Alto Trujillo, donde ciudadanos y simpatizantes esperaban su arribo en los exteriores de una fábrica de calzado. Durante su discurso en La Libertad, agradeció el respaldo electoral obtenido por su agrupación política en la región durante la primera vuelta del pasado 12 de abril.

“Mi gratitud por el apoyo y la importante votación que la región La Libertad le ha dado a Fuerza Popular”, expresó ante sus seguidores. Fujimori aprovechó el evento para pedir a sus simpatizantes que difundan las propuestas de su partido a través de redes sociales y colaboren como personeros durante la segunda vuelta electoral.

En materia educativa, la candidata anunció la confección de cinco millones de buzos, zapatos y zapatillas para escolares. Además, recordó que durante el gobierno de Alberto Fujimori se construyeron más de tres mil colegios en el país y afirmó que uno de sus objetivos será reforzar la currícula escolar. También sostuvo que buscará recuperar el orden y mejorar la calidad educativa en regiones con altos índices de pobreza.

Fujimori también abordó temas relacionados con el sistema de salud. Señaló que, en un eventual gobierno suyo, priorizará la culminación de hospitales paralizados en distintas regiones del país. Según indicó, existen obras detenidas desde hace varios años que afectan directamente la atención médica de miles de ciudadanos.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Fujimori respondió a las expresiones de Roberto Sánchez, quien planteó que un eventual debate entre candidatos podría realizarse en Japón e hizo referencia a presuntos pagos a ciudadanos para asistir a actividades políticas. La candidata calificó esos comentarios como un 'golpe bajo' y aseguró que no responderá 'actitudes de bajeza'.

“Rechazo este tipo de declaraciones. Estos comentarios sobre ir a Japón son un golpe bajo. Son actitudes de bajeza que no voy a responder”, afirmó la lideresa fujimorista. Además, reiteró que no rehúye a los debates.

Las actividades de la candidata continuaron el sábado 16 de mayo en Lambayeque. Keiko Fujimori visitó el centro poblado Capote, en el distrito de Picsi, donde sostuvo reuniones con mujeres emprendedoras y familias de la zona. A través de sus redes sociales, agradeció a una vecina llamada Julia por abrirle las puertas de su hogar pese a no haber votado por ella en primera vuelta.

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Roberto Sánchez cuestiona al fujimorismo durante mitin en Sayán

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, participó el viernes 15 de mayo en un mitin realizado en la cooperativa azucarera Andahuasi, ubicada en el distrito de Sayán, provincia limeña de Huaura. La actividad reunió a trabajadores agrarios, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones políticas afines a su candidatura.

Durante su intervención, Sánchez afirmó que los dirigentes populares deben acompañar las luchas sociales y cuestionó al fujimorismo por presuntos actos de corrupción en instituciones del Estado. “La corrupción fujimorista será derrotada con la lucha del pueblo”, sostuvo frente a trabajadores de la cooperativa.

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El candidato también defendió la necesidad de fortalecer el Banco Agrario para otorgar préstamos y asistencia técnica a pequeños productores agrícolas. Según explicó, el Estado debe garantizar planificación agrícola, acceso democrático al agua y apoyo permanente para agricultores de distintas regiones del país.

“Está pendiente un verdadero Banco Agrario que le preste a los pequeños agricultores, que brinde acompañamiento técnico y planificación agrícola”, indicó Sánchez. Además, afirmó que su propuesta busca impulsar una 'segunda revolución agraria' para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil mediante el fortalecimiento del agro nacional.

Sánchez estuvo acompañado por Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia y diputada electa por Cusco; Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú y diputado electo por Lambayeque; y el congresista y senador electo Víctor Cutipa. También participaron dirigentes de Lima Provincias y representantes sindicales del sector agrario.

El evento registró momentos de tensión luego de que un cortocircuito cerca del estrado obligara a retirar rápidamente a Roberto Sánchez por razones de seguridad.

Para este sábado 16 de mayo, el equipo de prensa de Sánchez había convocado una caminata en Pachacútec, en Ventanilla, desde las 10.00 a. m. Sin embargo, la actividad fue cancelada pocas horas antes de su inicio. Una vocera del candidato indicó que la suspensión respondió a presuntas amenazas contra su seguridad.

Pese a la cancelación de la caminata en Ventanilla, el entorno de Roberto Sánchez confirmó que se mantiene una segunda actividad política programada para las 3.00 p. m. en la plaza de Puente Piedra. Se espera la participación de dirigentes locales, simpatizantes y representantes de organizaciones sociales.

JNE proclamará resultados oficiales este 17 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto proclamar oficialmente los resultados electorales este 17 de mayo. La decisión permitirá formalizar el cierre del proceso electoral y marcará el inicio de la campaña definitiva hacia la segunda vuelta presidencial.

En las horas previas al anuncio oficial, las principales agrupaciones políticas intensificaron recorridos, mítines y reuniones partidarias en distintas regiones del país. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú concentraron esfuerzos en reforzar presencia territorial y captar respaldo de sectores todavía indecisos.

La proclamación del JNE también abrirá una nueva etapa de negociaciones y alianzas políticas. Se espera que las próximas semanas estén marcadas por confrontaciones directas entre ambas candidaturas, así como por disputas estratégicas en regiones consideradas claves para la segunda vuelta electoral.