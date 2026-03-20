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74 fallecidos y 1.257 viviendas destruidas por lluvias intensas en Perú, según jefe del INDECI: Áncash y Piura entre las regiones más afectadas

Las continuas precipitaciones han causado más de 27,000 damnificados en el país. El 62% de los distritos a nivel nacional se encuentra en estado de emergencia.

Apurímac y Cusco son las regiones con mayor número de muertos.
Apurímac y Cusco son las regiones con mayor número de muertos. | Foto: Difusión.

Luis Vásquez Guerrero, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), informó en una conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional que, hasta la fecha, se han registrado 74 fallecidos, 27,555 damnificados y 196,483 afectados por las lluvias intensas que impactan al Perú desde principios de 2026.

Además, detalló que 1,257 viviendas fueron destruidas, 10,437 quedaron inhabitables y 92,980 resultaron dañadas. El especialista también precisó que el departamento más perjudicado por las muertes es Apurímac, con 12 víctimas, seguida por Cusco y Piura (8), Arequipa (7), y Junín, Huánuco, Amazonas y La Libertad (6 cada una). En cuanto a los desaparecidos, indicó que pertenecen a Ayacucho (2) y Cajamarca (3).

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"Estamos coordinando constantemente con diversos sectores. Hemos trabajado en Aina, que es la última emergencia de gran magnitud, y todos los sectores han estado presentes, incluyendo vivienda, transporte, los gobiernos regionales y locales, y el Ministerio de Salud", explicó.

En el sector de transporte, 2,600 km de vías vecinales han sido afectadas, 259.97 km destruidas, y 271.88 km de carreteras urbanas presentan daños. Asimismo, 381 puentes sufrieron impactos, 108 fueron arrasados. En cuanto al ámbito ganadero, las lluvias causaron la pérdida de 26,358 animales y la inutilización de 2,695 hectáreas de cultivos.

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Áncash, Piura y La Lambayeque entre los distritos más graves

Vásquez Guerrero añadió que, frente a la crisis, todos los sectores correspondientes han desplegado los recursos necesarios para abordar la situación. Respecto a las zonas más afectadas, mencionó a Piura, Áncash, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Tumbes y Junín.

“El día de ayer, un deslizamiento en San Ramón paralizó la vía nacional, y Provías está trabajando arduamente para restablecer el paso, que actualmente está restringido", comentó.

El jefe de INDECI también reveló que, hasta el momento, se han declarado 1,177 distritos en estado de emergencia debido a los daños y al peligro inminente por las lluvias, lo que representa el 62% del total del país. La distribución por departamentos es la siguiente:

  • Lima (114)
  • Arequipa (97)
  • La Libertad (84)
  • Ayacucho (82)
  • Huancavelica (80)
  • Áncash (79)
  • Cajamarca (75)
  • Piura (65)
  • Apurímac (58)
  • Amazonas (57)
  • San Martín (56)

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