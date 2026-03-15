¡Alerta por lluvias! 865 distritos de la sierra están en riesgo este 15 y 16 de marzo, según Senhami

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre el riesgo de deslizamientos y huaicos tras las lluvias anunciadas para el 15 y 16 de marzo. | Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre el riesgo de deslizamientos y huaicos tras las lluvias anunciadas para el 15 y 16 de marzo. | Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que 865 distritos de la sierra podrían enfrentar deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa este domingo 15 y lunes 16 de marzo, tras el aviso meteorológico N.° 087 del Senamhi, que prevé lluvias de ligera a moderada intensidad. La evaluación fue elaborada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) para apoyar la toma de decisiones. Indeci difundió el reporte para que municipios y vecinos adopten este domingo medidas de preparación inmediata.

La alerta incluye jurisdicciones de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Pasco, Piura, Lima y Lambayeque, donde se reportan niveles de muy alto y alto. Indeci precisó que el cálculo proviene del escenario del Cenepred, elaborado en respuesta al aviso del Senamhi. Además, señaló que, mediante el COEN, monitorea los departamentos alertados y coordina con autoridades regionales y municipales ante emergencias.

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¿Qué regiones concentran el riesgo muy alto, según Senamhi?

Cajamarca concentra la mayor cantidad de distritos en la categoría de muy alto (93). Detrás se ubican Áncash (75) y La Libertad (51). En ese mismo nivel aparecen Huancavelica (48), Apurímac (43), Huánuco (41), Ayacucho (40) y Cusco (35).

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La lista de ‘muy alto’ también considera a Puno (18), Junín (14), Pasco (13), Piura (12), Lima (11) y Lambayeque (3). En total, los niveles ‘muy alto’ y alto reúnen 865 distritos de la sierra considerados en el escenario. Además, se identificaron 368 distritos en esas regiones, con excepción de Lambayeque. Indeci recomendó revisar el detalle por jurisdicción en los reportes oficiales para ubicar las zonas involucradas.

¿Qué recomienda Indeci para prevenir huaicos y deslizamientos?

Indeci exhortó a los gobiernos locales y regionales a comprobar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, para conducir a la población hacia áreas seguras, alejadas del cauce de ríos o quebradas. También pidió verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, en caso de presentarse una emergencia.

Para las familias, recomendó reforzar techos y proteger viviendas. Asimismo, planteó organizar un sistema de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, coordinado con las autoridades locales. El COEN mantiene el monitoreo de los departamentos advertidos y articula acciones con instancias regionales y municipales mientras duren las lluvias.

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