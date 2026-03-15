HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Sociedad

¡Alerta por lluvias! 865 distritos de la sierra están en riesgo este 15 y 16 de marzo, según Senhami

Indeci insta a gobiernos locales a asegurar rutas de evacuación y a familias a reforzar viviendas. También recomiendan un sistema de alerta temprana, para garantizar seguridad.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre el riesgo de deslizamientos y huaicos tras las lluvias anunciadas para el 15 y 16 de marzo.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alerta sobre el riesgo de deslizamientos y huaicos tras las lluvias anunciadas para el 15 y 16 de marzo. | Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que 865 distritos de la sierra podrían enfrentar deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa este domingo 15 y lunes 16 de marzo, tras el aviso meteorológico N.° 087 del Senamhi, que prevé lluvias de ligera a moderada intensidad. La evaluación fue elaborada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) para apoyar la toma de decisiones. Indeci difundió el reporte para que municipios y vecinos adopten este domingo medidas de preparación inmediata.

La alerta incluye jurisdicciones de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Pasco, Piura, Lima y Lambayeque, donde se reportan niveles de muy alto y alto. Indeci precisó que el cálculo proviene del escenario del Cenepred, elaborado en respuesta al aviso del Senamhi. Además, señaló que, mediante el COEN, monitorea los departamentos alertados y coordina con autoridades regionales y municipales ante emergencias.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

lr.pe

¿Qué regiones concentran el riesgo muy alto, según Senamhi?

Cajamarca concentra la mayor cantidad de distritos en la categoría de muy alto (93). Detrás se ubican Áncash (75) y La Libertad (51). En ese mismo nivel aparecen Huancavelica (48), Apurímac (43), Huánuco (41), Ayacucho (40) y Cusco (35).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La lista de ‘muy alto’ también considera a Puno (18), Junín (14), Pasco (13), Piura (12), Lima (11) y Lambayeque (3). En total, los niveles ‘muy alto’ y alto reúnen 865 distritos de la sierra considerados en el escenario. Además, se identificaron 368 distritos en esas regiones, con excepción de Lambayeque. Indeci recomendó revisar el detalle por jurisdicción en los reportes oficiales para ubicar las zonas involucradas.

PUEDES VER: Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes

lr.pe

¿Qué recomienda Indeci para prevenir huaicos y deslizamientos?

Indeci exhortó a los gobiernos locales y regionales a comprobar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, para conducir a la población hacia áreas seguras, alejadas del cauce de ríos o quebradas. También pidió verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, en caso de presentarse una emergencia.

Para las familias, recomendó reforzar techos y proteger viviendas. Asimismo, planteó organizar un sistema de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, coordinado con las autoridades locales. El COEN mantiene el monitoreo de los departamentos advertidos y articula acciones con instancias regionales y municipales mientras duren las lluvias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tres muertos y seis heridos deja un deslizamiento causado por intensas lluvias en La Libertad

Tres muertos y seis heridos deja un deslizamiento causado por intensas lluvias en La Libertad

LEER MÁS
Pacientes son trasladados en balsas improvisadas para recibir atención médica tras crecida del río en Piura

Pacientes son trasladados en balsas improvisadas para recibir atención médica tras crecida del río en Piura

LEER MÁS
Lluvias en Perú dejan más de 16.000 damnificados y 64 fallecidos entre enero y marzo, según COEN

Lluvias en Perú dejan más de 16.000 damnificados y 64 fallecidos entre enero y marzo, según COEN

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

LEER MÁS
Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

Joven denuncia que policía le impuso una multa falsa en Surco cuando su moto estaba en Independencia: “Tendría que romper las leyes de la física”

LEER MÁS
Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

Detienen a chofer de empresa Eureka acusado de cobrar cupos a sus compañeros bajo supuestas amenazas de extorsionadores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Alerta por lluvias! 865 distritos de la sierra están en riesgo este 15 y 16 de marzo, según Senhami

Rodrigo Brand revela cómo es grabar la novela ‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi: jornada de hasta 12 horas seguidas

Barcelona - Newcastle United en Champions League: fecha, hora y canal de TV del partido de vuelta por los octavos de final

Sociedad

Examen de admisión UNMSM 2026, resultados: link para ver la lista de ingresantes a la San Marcos este 15 de marzo

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Delia Espinoza, nueva decana del CAL tras vencer a Humberto Abanto

JNE establece que los votos de Senado nacional y regional se sumarán para calcular la valla electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025